오픈AI, 오라클과 스타게이트 프로젝트를 진행하게 된 배경은?

[라스베이거스(미국)=남혁우 기자] 오픈AI가 오라클과 함께 역대 최대 규모의 초대형 인공지능(AI) 인프라 구축 사업인 ‘스타게이트(Stargate)’ 프로젝트에 나선다.

양사가 손을 맞잡게 된 배경에는 초거대 AI 모델 훈련 과정에서 발생한 컴퓨팅 한계가 있었다. GPT-4 등 대규모 모델 개발 가속화으로 발생한 전력, 인프라 부족을 오라클 클라우드 인프라(OCI)를 통해 해소하며 기술적 신뢰성을 확인했기 때문이다.

15일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘오라클 AI 월드 2025’에서 클레이 마고요크 오라클 CEO는 기조강연 중 오픈AI의 피터 호에셀레 부사장과 함께 스타게이트 프로젝트의 추진 배경과 협력 과정을 주제로 대담을 나눴다.

클레이 마고요크 오라클 CEO(왼쪽)와 피터 호에셀레 오픈AI 전략 및 인프라 부사장(이미지=오라클)

피터 호에셀레 부사장은 "1년 전 오라클을 처음 찾았을 당시 오픈AI는 새로운 모델을 훈련할 컴퓨팅 자원이 절대적으로 부족했다"며 "당시 오라클이 단기간에 200메가와트(MW)에 달하는 컴퓨팅 용량을 제공하면서 전환점을 맞이할 수 있었다"고 밝혔다.

그는 "불과 몇 년 전만 해도 5MW만으로도 대형 데이터센터로 평가받던 시절이었다"며 "200MW급 인프라를 지원할 수 있다는 것은 업계 판도를 바꾸는 수준"이라고 설명했다.

오라클은 단순한 컴퓨팅 자원 제공에 그치지 않고 보안 요건과 클러스터 설계, 전력 효율성까지 반영한 지능형 클라우드 인프라를 오픈AI와 함께 공동 설계(Co-Design)했다.

이를 통해 오픈AI는 모델 훈련용 자원을 즉시 확장할 수 있었고, 제품 출시 시 수주 단위의 지연 없이 서비스를 가동할 수 있게 됐다.

피터 부사장은 이러한 협력을 통해 오픈AI의 AI 인프라가 새로운 국면에 들어설 수 있었다고 강조했다.

그는 "AI는 이제 연구실 단계를 넘어, 전력·실리콘·네트워크·보안 등 모든 요소를 동시에 최적화하는 산업화 단계에 진입했다"고 밝혔다.

또 "기존에는 모델 훈련(training)과 추론(inference)을 분리해 운영했지만, 이제는 모델이 상시 학습하며 데이터를 실시간으로 반영하는 체계로 발전했다"며 "이런 지속 학습 구조를 유지하려면 오라클 OCI처럼 유연하고 확장성 높은 인프라가 필수적"이라고 설명했다.

오픈AI는 현재 오라클과 함께 ‘스타게이트(Stargate)’ 프로젝트를 본격 추진 중이다. 이 프로젝트는 전 세계 주요 거점에 초거대 AI 학습용 데이터센터를 구축해 글로벌 수준의 컴퓨팅 네트워크를 완성하는 것을 목표로 한다.

피터 부사장은 스타게이트 프로젝트를 진행하는 과정에서 이미 오라클과의 협업이 가져온 성과를 확인했다고 밝혔다.

그는 "미국 텍사스주 애빌린(Abilene)에 건설된 데이터센터는 불과 11개월 만에 완공됐다"며 "이전에는 같은 규모의 센터를 짓는 데 4년 가까이 걸렸다"고 말했다.

이어 "오라클 팀이 기술적 세부 사항을 완벽히 이해하고 신속하게 대응해준 덕분에, 내부 승인과 엔지니어링 절차에 걸리는 시간을 크게 단축할 수 있었다"며 "이는 단순한 협력이 아니라, 공동 설계(Co-Design)로 운영 효율을 극대화한 결과"라고 평가했다.

클레이 마고요크 오라클 CEO(왼쪽)와 피터 호에셀레 오픈AI 전략 및 인프라 부사장 (사진=남혁우 기자)

오픈AI은 애빌린을 비롯해 최근 발표한 스타게이트 아르헨티나처럼 세계 각국에 데이터센터를 적극적으로 구축 중이다.

피터 부사장은 "UAE 등 여러 국가에서 인프라를 확충하고 있다"며 "각국의 보안 및 정책 요건은 오라클이 일원화해 관리하고 있다"고 말했다.

이어 "AI 산업의 글로벌 확장은 기술만으로는 불가능하며 정책·보안·규제 환경까지 함께 고려해야 한다"며 "오라클은 각국의 보안 인증과 정책 요건을 완벽히 충족하는 ‘원스톱 파트너’ 역할을 하고 있다"고 평가했다.

클레이 마고요크 오라클 CEO는 "오픈AI와의 협력은 단순한 인프라 계약을 넘어 AI 산업의 구조적 변화를 이끄는 동반자 관계"라고 평가했다.

이어 "양사가 보여준 실행 속도와 기술 결합력은 AI 인프라 산업화의 새로운 기준이 될 것"이라며 "오라클은 앞으로도 글로벌 AI 혁신 기업과 함께 차세대 인프라 표준을 만들어가겠다"고 밝혔다