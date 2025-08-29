토스뱅크, 2025년 상반기 404억원 흑자…전년 대비 65% 증가

토스뱅크는 2025년 상반기 경영공시를 통해 상반기 당기순이익은 전년 동기 대비 65% 가량 증가한 404억원으로 집계됐다고 29일 밝혔다.

올해 상반기 토스뱅크의 순이자이익은 4천169억원으로 전년 동기(3천663억원) 대비 13.8% 증가했다.

비이자이익은 270억원 적자였으나 전년 298억원 적자 규모가 다소 축소됐다. 2분기 비이자이익은 763억원으로 전년 동기 540억원 대비 41.3% 가량 증가했다. 토스뱅크 측은 "플랫폼 기능이 확대되면서 비이자수익이 증대하고 있다"며 "수수료가 무료라는 비용 구조 특성이있음에도 불구하고 손익구조가 개선되고 있다"고 설명했다.

2025년 2분기 기준 토스뱅크의 여신 잔액은 15조1천300억원으로 전년 14조7천800억원에 비해 2.3% 증가했고, 수신 잔액은 30조500억원으로 전년 28조5천300억원 대비 5.3% 가량 늘었다.

명목 순이자마진(NIM)은 2.57%로 전년 동기(2.47%) 대비 0.05%p 개선됐다.

올해 2분기 토스뱅크의 자기자본비율(BIS)은 16.35%로 전년(14.69%) 대비 1.66%p 증가했다.

대손충당금적립률은 287.83%로 전년 동기(199.57%) 대비 88.26%p 상승했다.

연체율은 1.20%로 전년 동기(1.27%) 대비 0.07%p 감소하고 고정 이하 여신 비율도 0.98%로 전년동기(1.23%) 대비 0.25%p 하락했다.

토스뱅크 관계자는 “불가피한 대출 성장 한계, 경기 불안 지속 등 여러 악재 속에서도 은행업 본연의 경쟁력과 플랫폼 파워를 강화하며 의미 있는 실적을 이룰 수 있었다”며 “내실을 단단히 다진 만큼 새롭게 출시한 상품과 서비스를 바탕으로 고객 중심의 혁신을 이어가고 포용금융에도 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.