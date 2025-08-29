KB데이타시스템, MS와 청년 AI역량 강화

KB데이타시스템이 마이크로소프트와 협업해 청소년을 대상으로 인공지능(AI) 교육 프로그램 '유쓰 에이아이(Youth AI) 프로젝트' 첫 수업을 진행했다고 29일 밝혔다.

이 프로젝트는 6개월 간 진행되며, 올해 프로그램은 마이크로소프트와 함께 AI에 특화된 프로그래밍 커리큘럼으로 구성했다.

이번 커리큘럼은 마이크로소프트 애저(Azure) 기반 AI 기본학습, 코드 기반 프롬프트 엔지니어링을 시작으로, AI 에이전트 구현까지 단계별로 진행된다. 마지막 정에서는 해커톤 형식의 디자인 싱킹 워크숍을 통해 ‘나만의 AI 에이전트’를 직접 기획·구현하는 시간을 갖는다. 참여한 학생들은 다양한 API를 활용한 앱 개발까지 경험할 수 있다.

지난 23일 마포청소년문화의집에서 진행된 ‘Youth AI 프로젝트D’ Part2 런칭데이에서 참여한 직원과 학생들이 기념촬영을 하고 있다.(사진=KB데이타시스템)

KB데이타시스템은 광성고·미래산업과학고·상암고·영훈고 등 다양한 학교에서 프로그래밍과 AI에 높은 관심과 경험을 보유한 청소년들을 참가자로 모집했다. 교육에는 KB데이타시스템10명, 마이크로소프트 9명 등 총 19명의 현업 IT 전문가가 강사진으로 참여하며, 대학생 멘토들도 함께한다.

박찬용 KB데이타시스템 대표는 “KB금융그룹 IT 계열사의 전문성을 살려 지역사회와 함께 성장하는 모델을 마련하고자 이번 교육 프로그램을 추진했다”며, “청소년들이 미래 사회에 필요한 AI 역량을 키울 수 있도록 지원하고, 동시에 사내에서는 직원들의 역량 개발을 위한 자율적 AI 커뮤니티를 활성화해 지속적인 디지털 혁신을 이끌어 나갈 것”이라고 말했다.