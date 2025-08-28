이찬진 금감원장 "은행 금융소비자보호 강화해야…동반자적 감독기관될 것"

이찬진 금융감독원장이 고위험성 투자상품의 대량 불완전 판매가 없도록 은행에 금융소비자보호 강화에 대해 강력히 주문했다.

28일 서울 중구 은행회관에서 20개 은행장과 만난 이찬진 금감원장은 "앞으로 금융 감독과 검사의 모든 업무 추진에서 금융소비자 보호를 최우선 과제로 삼겠다"며 "금융소비자 보호를 대폭 강화하고 금융 범죄는 엄정히 대응하겠다고 밝힌 바 있는데 이는 흔들리지 않는 대원칙이 될 것"이라고 말했다.

이어 그는 "더 이상 주가지수연계증권(ELS) 불완전 판매 등과 같은 대규모 소비자 권익 침해 사례는 없어야 한다"며 "금감원 내 고난도 투자상품 판매 관행 개선하는 사전 예방적소비자 보호 체계와 관련된 전담반(TF)을 설치하고 운영할 예정"이라고 예고했다.

28일 서울 중구 은행회관에서 열린 은행장 간담회에서 이찬진 금융감독원장이 발언하고 있다.(사진=뉴스1)

최근 은행권을 중심으로 횡령 등 각종 금융사고가 발생하고 있다는 점에 대해서도 이 원장은 내부통제를 강화해달라고 주문했다. 그는 "내부통제 강화를 위한 그간의 노력에 부족함이 없었는지 돌아보고 인공지능(AI)등을 활용해 혁신적이교 효율적인 내부통제 제고 방안 등에 대해 깊은 고민을 해달라"고 설명했다.

또 그는 "은행은 리스크가 가장 낮은 담보와 보증상품 위주로 손쉬운 이자장사에 치중하고 있다는 사회적 비판이 제기되고 있는 것이 현실"이라며 "은행이 지금이라도 AI 등 미래 산업의 성장 토대가 되는 생산적 부분으로 자금을 흘려보낼 수 있느냐가 곧 미래의 방향을 결정짓는 시금석이 될 수 있다"고 진단했다.

이찬진 원장은 더불어 은행이 혁신하기 위해 노력을 기해달라고 전했다. 그는 "AI 기술 등을 활용한 초개인화 금융서비스를 통해 금융의 접근성을 제고하여 저변을 확장하고, 블록체인·클라우드·사이버 보안 등 IT 관련 혁신 역량을 지속 개발해나가야 한다"고 짚었다.

이어 그는 중소기업 등에 자금을 공급하고 가계부채 관리에도 만전을 기해달라고 당부했다.

이찬진 금감원장은 "은행이 본연의 역할에 충실할 수 있도록 원칙은 엄정하게 지키되,

시장의 목소리를 경청하며, 은행권의 혁신과 노력을 지원하는 동반자적 감독기관이 될 것"이라고 강조했다.