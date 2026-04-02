해운·물류업계, 유가 급등에 에너지 절감 동참

한국해운협회는 최근 중동 지역 정세 불안에 따른 국제 유가 급등과 국내 유류 공급망 불확실성 확대에 대응하기 위해 1일부터 전 회원사와 임직원이 참여하는 ‘자발적 에너지 절약 캠페인’을 시행한다고 밝혔다.

이번 조치는 글로벌 에너지 시장 변동성이 커지는 상황에서 해운·물류 업계가 선제적으로 대응 체계를 마련하고, 정부의 에너지 수급 안정 정책에 보조를 맞추기 위한 민간 차원의 대응 조치라고 협회 측은 설명했다.

협회는 우선 임직원의 출퇴근과 업무 이동 과정에서 발생하는 유류 소비를 줄이기 위해 정부와 공공기관이 시행 중인 ‘승용차 5부제’를 자율적으로 도입하기로 했다. 차량 번호 끝자리를 기준으로 요일별 운행을 제한하고, 대중교통 이용과 카풀 활성화도 병행해 연료 소비 절감 효과를 높인다는 방침이다.

인천시 연수구 송도국제도시 인천신항에 컨테이너가 쌓여 있다.(사진=뉴스1)

사무 환경 전반에 걸친 에너지 절감 조치도 함께 시행한다. 주요 내용은 ▲점심시간 및 비사용 공간 소등 의무화 ▲퇴근 시 전원 차단 및 대기전력 최소화 등이다. 협회는 일상에서 즉시 실천할 수 있는 항목을 중심으로 캠페인을 구성했다고 설명했다.

협회는 이번 캠페인이 국내 주요 대기업과 공공기관의 에너지 절감 가이드라인, 국제 권고 기준 등을 반영해 현장 적용성을 고려했다고 밝혔다.

또 민간의 자발적 에너지 절감 노력이 산업 전반으로 확산할 경우, 단기적으로는 유류 소비 절감, 중장기적으로는 국가 에너지 수입 의존도 완화와 공급망 안정성 제고에 도움이 될 것으로 기대했다.

관련기사

양창호 한국해운협회 상근부회장은 “해운산업은 국제 유가와 지정학적 리스크에 직접적인 영향을 받는 대표적 산업으로 현재 상황을 엄중하게 인식하고 있다”며 “정부의 차량 5부제와 에너지 절약 정책에 적극 동참하고, 민간 차원에서 가능한 대응 수단을 동원해 국가 에너지 위기 극복에 기여하겠다”고 말했다.

협회는 앞으로 캠페인 이행 현황을 지속적으로 점검하고 회원사 참여를 독려해 업계 전반으로 자율적 참여를 확산할 계획이다.