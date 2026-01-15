해운업계 "불황 대비…에너지 적취율 높이고 해외 매각 막아야"

국내 해운업계가 올해 불황이 예고된 만큼 산업 경쟁력 강화를 위한 대응책을 고도화한다.

해운협회는 15일 여의도 해운빌딩 10층 대회의실에서 '2026년도 정기총회'를 개최하고 지난해 사업실적 및 예산 집행 내용 승인과 올해 주요 사업계획과 예산안을 심의·의결했다고 이날 밝혔다.

박정석 한국해운협회 회장은 개회사에서 "올해 공급망 불확실성 지속, 미중 간 갈등 고착화, 신조선 대량 인도에 따른 공급 과잉 지속 등으로 인해 해운업계 부담이 가중될 것으로 예상된다”며 “에너지 안보 차원에서 액화천연가스(LNG)·원유 등 국가 핵심 에너지 적취율을 제고하고 에너지 수송선사 해외 매각을 방지할 수 있도록 법제화를 추진하겠다"고 말했다.

박정석 해운협회장 (사진=지디넷코리아)

이어 "한국형 해사 클러스터 확대와 인공지능(AI)을 활용한 선박 원가 경쟁력 확보, 국내외 해기 인력 안정적 공급 등 산적한 과제들도 해결 방안을 모색하겠다"며 "올해 경제 전망이 밝지 않지만, 불확실성에 슬기롭게 대응해 당면한 위기를 도약의 기회로 삼아 글로벌 해운 리더로 자리매김할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

허만욱 해양수산부 해운물류국장은 친환경 선박 전환과 디지털 전환, 북극항로 산업 시범 운항 지원 등을 강조했다.

허만욱 국장은 "국제해사기구(IMO) 탈탄소 규제가 본격화되면서 친환경 선박 전환은 선택이 아니라 생존의 문제인 만큼 친환경 선박 전환과 디지털 전환에 박차를 가해달라"며 "현재 12% 수준에 머물고 있는 조선사 친환경 전환율을 향후 5년까지 2배 높이기 위해 공공 자금 투입 및 세제혜택 확대, 선박 조각 투자 도입 등 약 90조원 재원을 마련할 계획"이라고 말했다.

이어 "북극항로는 미래 가능성이 아닌 선사들의 실질 수입원이 될 수 있도록 시범 운항 및 사업 운항 선사에 대한 제빙성, 건조 보조금 지원, 선박 금융투자, 금리 인하 등 촘촘한 지원체계를 마련하겠다"며 "저시황 장기화에 대비해 유동성을 확보하고 내실있는 경영에 집중해 재정 건정성을 강화할 필요가 있다"고 제언했다.

박정석 해운협회장이 개회사를 하는 모습 (사진=지디넷코리아)

협회는 2026년도 업무 추진 기본 방향으로 ▲핵심 에너지 적취율 법제화와 국가 전략 상선대 특별법 제정 추진 ▲한국형 해사클러스터 구축 및 법제화 추진 ▲해운 금융지원 활성화 ▲국적 해기인력 육성 강화 ▲해양 환경 규제 적극 대응 ▲회원사 임직원 대상 재교육 사업 강화 등을 제시했다.

협회는 해운분야 입법 관리에도 총력을 기울일 방침이다. 올해 협회가 재정 및 개정을 추진할 법령으로는 ▲친환경 연료 관련 해운법 개정 ▲해운 공동행위 공정거래법 적용 제외 ▲선박안전법 개정 ▲중대재해처벌법 책임 관리 방안 등이 있다.