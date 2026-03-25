李대통령 "에너지 아껴 써달라" 주문에 재계 동참

중동 전쟁 장기화로 에너지 수급 불안이 커지자 재계가 에너지 절약 캠페인에 잇따라 동참하고 있다. 이재명 대통령이 정부 차원의 비상 대응체계 가동과 함께 공공기관과 민간의 에너지 절감 노력을 주문한 가운데, 경제단체와 주요 기업들도 전력·연료 사용을 줄이기 위한 조치에 나서는 모습이다.

한국경제인협회는 25일 최근 중동 정세 장기화에 따른 에너지 수급 불안과 가격 변동성 확대 가능성에 대응하기 위해 내부적으로 에너지 절약 캠페인을 시행하고, 회원사에도 에너지 효율 제고 노력에 동참해 줄 것을 요청했다고 밝혔다.

한경협은 26일부터 임직원을 대상으로 ‘에너지 다이어트를 위한 6가지 실천’ 캠페인을 시행한다. 중동 사태 장기화에 따른 에너지 수급 불안 우려가 커지는 상황에서 민간 경제계도 일상 속 에너지 절감 노력을 통해 대응에 힘을 보태자는 취지다.

에너지 절약 캠페인 안내 (사진=한경협)

우선 차량 운행 수요를 줄이기 위해 출퇴근 시 대중교통 이용을 권장하기로 했다. 외부 기관과의 회의도 필요한 범위 내에서 대면으로 진행하고, 화상회의 활용은 확대할 계획이다. 사무실에서는 점심시간 일괄 소등, 빈 회의실 소등, 미사용 PC·모니터·프린터 전원 차단, 일회용품 사용 줄이기 등 생활 속 절약 활동을 추진한다.

한경협은 FKI타워의 자동 소등 시간을 1시간 앞당기는 등 건물 전체 전력 사용량도 줄일 방침이다. FKI타워 입주사를 대상으로 한 대중교통 이용 캠페인도 함께 진행한다.

또 지난 25일 회원사들에 보낸 협조 공문을 통해 제조시설, 사무실, 건물, 교통 등 각 부문에서 실천 가능한 범위 내 에너지 사용 실태를 점검하고, 관련 매뉴얼을 마련하거나 보완해 에너지 효율을 높여 달라고 요청했다.

대한상공회의소도 이날 전국 74개 지역상공회의소가 에너지 절약 캠페인에 자발적으로 동참한다고 밝혔다. 대한상의는 전국 지역상의에 공문을 보내 소속 회원기업들에도 캠페인 참여를 권장하도록 했으며, 이를 통해 전국 20만 회원기업으로 에너지 절약 실천이 확산되기를 기대한다고 전했다.

서울 종로구 정부서울청사 앞에서 청사 직원들이 원유 안보위기 ‘주의’ 경보 발령에 따른 공공 차량 5부제 캠페인을 벌이고 있다. (사진=뉴스1)

대기업들도 구체적인 절감 조치에 들어갔다. HD현대는 최근 전 그룹사와 사업장을 대상으로 차량 10부제 도입, 석유화학 파생상품 사용 절감 등 에너지 절감 방안을 공지했다. 사무실에서는 사무용품과 비닐, 플라스틱 등 석유화학 제품 사용을 줄이기로 했다.

삼성도 이날 국내 모든 사업장에 차량 10부제를 시행하고 임직원 참여를 독려할 방침이라고 밝혔다. 삼성은 사업장 내 야외 조경과 복도, 옥상 등 비업무 공간 조명의 50%를 소등하고, 휴일 미사용 주차 공간도 폐쇄 및 소등하기로 했다. 관계사들은 이 같은 내용을 이날 사내에 공지하고 26일부터 시행할 예정이다.

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SK그룹은 오는 30일부터 국내 운영 중인 모든 사업장 대상으로 차량5부제를 실시한다. 전 계열사 직원들은 점심시간과 퇴근 후 전체 소등을 의무화하고, 냉난방 설정온도 기준을 의무 적용한다. 엘리베이터는 격층 운행하거나 저층(3~4층 이하) 이용을 제한하기로 했다.

한편 이 대통령은 지난 24일 국무회의에서 중동 전쟁 장기화에 따른 에너지 수급 불안에 대비해 비상 대응체계를 선제적으로 가동해야 한다고 지시했다. 이와 함께 공공기관에는 차량 5부제 등으로 솔선수범할 것을, 국민에게는 대중교통 이용과 생활 절전 등 에너지 절약 운동에 동참해 달라고 당부했다.