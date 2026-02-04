李, 재계에 청년취업·지방투자 요청...10대 기업 "270조 투자” 화답

이재명 대통령이 4일 10대 그룹 총수와 만나 “성장의 과실이 기성세대뿐만 아니라 우리 사회에 새롭게 진입하는 청년 세대에게도 골고루 퍼지면 좋겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대서 간담회를 주재하고 “경제는 생태계라고 하는 데 풀밭도 있고 메뚜기도 있고 토끼도 있고 그래야 호랑이도 건강하게 살아갈 수 있다”며 “경제의 중심에 기업이 있고, 개별 기업이 경쟁력을 가지고 성장 발전해야 국민의 일자리가 생기고 소득도 늘어나고 국가도 부강해진다 생각은 명확하다”고 말했다.

이날 간담회에는 이재용 삼성전자 회장, 최창원 SK 부회장, 정의선 현대자동차 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 롯데 회장, 장인화 포스코 회장, 김동관 한화 부회장, 정기선 HD현대 회장, 허태수 GS 회장, 조원태 한진 회장이 참석했다. 경제단체에선 류진 한국경제인협회장, 박일준 대한상공회의소 부회장 등이 함께했다.

이 대통령은 “기업들이 사회공헌을 형태의 취업프로그램과 교육 프로그램을 많이 운영하는 점에 이 자리를 빌려 감사 말씀드린다”면서 “올해부터는 지원 예산, 교육프로그램에 대한 지원도 많이 하게 될 것”이라고 강조했다.

사진_뉴스1

수도권 집중 문제와 관련해 “우리 관념은 수도권에서 벗어나면 큰일 날 것처럼 생각하고 있어 악순환이 계속되고 있다”며 “악순환의 고리를 좀 끊어야 한다”고 했다.

이어 “길게 보면 지방에 기회가 있겠다고 그렇게 만드는 게 정부 목표고 필수적인 요소”라며 “정부에서는 RE100 특별법이라든지 재정 배분이나 정책 결정에서도 서울에서 거리가 먼 지역을 가중해서 지원하는 가중 지원제도를 길지 않은 시간에 법제화할 것”이라고 설명했다.

류진 협회장은 재계를 대표해 향후 5년간 10대 대기업을 중심으로 최대 300조 원 규모의 지방 투자를 추진하겠다고 밝혔다.

그는 “청년 실업 자체도 큰 문제지만 청년 실업과 지역 경제의 어려움이 서로 깊이 연결돼 있어 만만치가 않다”며 “청년들은 일자리를 찾아 수도권으로 이동하고 지방은 인구가 줄어서 지역소멸을 걱정한다. 이런 악순환을 끊어내는 일이 무엇보다 중요하고 시급하다”고 공감했다.

이어, “경제계도 적극적인 투자로 호응하고자 한다”며 “주요 10대 그룹은 5년간 약 270조원 규모의 지방투자를 계획하고 있다. 10대 그룹 이외에도 다 합치면 300조원 정도 할 수 있지 않겠나 생각한다”고 말했다.

그러면서 “과감한 투자로 지역과 소외된 청년들에게 생기를 불어넣고자 한다”며 “기업들의 채용과 고용 계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 파격적인 지원을 부탁드린다”고 요청했다.