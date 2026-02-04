수도권 쏠림 끊는다…재계, 지방에 5년간 300조 투자

10대 그룹이 향후 5년간 수도권 외 지역에 총 270조원 규모 투자를 계획하고 있는 것으로 나타났다.

한국경제인협회(이하 한경협)는 주요 10개 대기업 그룹을 대상으로 실시한 지방 투자 계획 조사를 통해 이같이 밝혔다. 10대 그룹 외 기업까지 다 합치면 300조원을 넘어설 것으로 추산했다.

주요 투자 프로젝트는 ▲반도체 설비 증설 ▲배터리 생산·R&D 역량 확장 ▲인공지능(AI) 전환 및 탄소중립 인프라 투자 등으로, 주로 첨단·전략 산업 분야에 집중 투자할 계획이다.

이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 청년일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회에서 발언을 하고 있다. (사진=뉴스1)

한경협은 주요 그룹들이 수도권 외 지역을 미래 사업 핵심 거점으로 낙점해, 지역 산업 생태계 구축을 위한 투자에 선제적으로 나서고 있는 것으로 풀이했다.

한경협은 10개 그룹 지방 투자 계획이 모두 예정대로 집행될 경우, 5년간 우리 경제에 최대 525조원 생산유발효과, 221조원 부가가치유발효과가 각각 발생할 수 있다고 밝혔다.

이상호 한경협 경제본부장은 “지역 경제 활력 회복의 불씨를 살리고, 청년 취업난 해소를 위한 기반 조성에 기업들이 앞장서고 있다”고 밝히며, “계획된 지방 투자가 원활히 집행될 수 있도록, 정부·국회·지자체는 입지, 인·허가 규제 등의 허들을 걷어내고, 세제지원·보조금 등의 적극적인 지원을 서둘러야 한다”고 말했다.

이날 이재명 대통령은 '청년 일자리와 지방 투자 확대'를 주제로 재계 간담회를 진행했다. 이재용 삼성전자 회장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장을 비롯해 한화그룹·롯데그룹·포스코그룹·HD현대·GS그룹·한진그룹 총수 또는 경영진이 참석했다.

간담회에서 이 대통령은 '5극3특'을 중심으로 한 균형발전에 힘을 싣고 있는 만큼 기업들의 지방 투자와 청년 일자리 확대를 주문했다.

이 대통령은 "우리 기업들이 열심히 노력해 경제가 조금씩 숨통을 틔우는 가운데 성장의 과실이 더 넓게 퍼졌으면 좋겠다"며 "중소기업이나 지방, 청년 세대에도 골고루 온기가 퍼지면 좋겠다"고 말했다.

이어 "작년에 기업들이 무리하면서 청년 고용을 늘려줘 감사하다"며 "올해도 청년의 역량 제고 및 취업 기회 확대를 위해 조금 더 노력해달라”고 당부했다.

지역 균형발전에 대해선 “많은 시설이 수도권 중심으로 자리 잡고 있다 보니 지방에선 사람을 구하기 어렵고, 사람이 없다 보니 다시 기업활동이 어려워지는 악순환이 계속되고 있다”며 “이 고리를 끊고 선순환 구조로 전환해야 한다”고 말했다.

이에 류진 한경협 회장은 “청년들은 일자리를 찾아 수도권으로 이동하고, 지방에서는 인구가 줄어 지역 소멸을 걱정하고있는데 이런 악순환을 끊어내는 일이 무엇보다 중요해 경제계도 적극적 투자로 호응하겠다”며 "과감한 투자로 지역에 생기를 불어넣고, 소외된 지역 청년들에게도 취업 기회를 제공하겠다"고 말했다.