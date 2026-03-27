국적선 26척 호르무즈 해역 억류…해운업계 "추경 지원 필요"

중동 분쟁 확산과 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국적 선사들의 피해가 커지자 해운업계가 정부와 긴급 간담회를 열고 금융 지원과 추가경정예산 반영 등 실질적 지원책 마련을 요청했다.

한국해운협회는 해양수산부, 한국해양진흥공사와 최근 중동 지역의 긴장 고조로 인한 호르무즈 해협 통행 위기 등 국적 선박에 대한 안전 위협이 심화됨에 따라 27일 여의도 해운빌딩에서 ‘중동전쟁 대응 해운기업 긴급 간담회’를 공동 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 중동 분쟁 확산으로 인해 국적 선사들이 직면한 운항 지연 및 보험료 급등 등 현장의 실질적인 애로사항을 정부와 유관기관에 직접 전달하고 실효성 있는 지원방안 등을 논의하기 위해 마련됐다.

해운협회가 해양수산부 및 해양진흥공사와 함께 개최한 ‘중동전쟁 대응 해운기업 긴급 간담회’ (사진=한국해운협회)

해양진흥공사는 호르무즈 해협 통항 제한 상황에 따른 영향과 중동 분쟁에 따른 맞춤형 금융 지원방안을 설명했다. 국적선사들은 ▲선원 및 선박의 안전 확보 ▲선박 연료유 가격 폭등 ▲선박운항 차질에 따른 영업손실 ▲수익 악화에 따른 유동성 문제 등 현장의 애로사항을 공유하며 실질적인 대응방안 마련을 촉구했다.

이어서 해운협회 양창호 부회장은 “미국-이란 전쟁 발발 이후 해협이 봉쇄되면서 국적선박 26척과 선원 600여 명이 해당 해역에 억류돼 있다”며 “운항 중단으로 수익은 전무한 상황에서 전쟁보험료는 1100% 폭등하고, 저유황유 가격은 227%나 상승해 선사들의 재무 부담이 이미 한계치에 다다랐다”고 지적했다.

양 부회장은 이어 “선박 억류에 따른 전체 손실액은 하루 143만 달러(약 21억 5000만원) 수준에 달하고, 월간 약 174억원의 비용이 발생하고 있다”며 “특히 중소선사의 경우 이 같은 부담으로 존립 자체를 걱정해야 할 상황”이라고 밝혔다.

그러면서 “이번 사태는 선사의 통제 범위를 벗어난 불가항력적 상황인 만큼, 정부가 추가경정예산 편성을 통해 호르무즈 봉쇄 선박 지원금(3개월 기준 약 1억 2870만 달러)을 적극 반영해 달라”고 건의했다.

안병길 한국해양진흥공사 사장은 “중동 분쟁은 국가 공급망 안보와 직결된 사안인 만큼 현장의 목소리를 즉각 반영한 금융 지원 체계를 가동하는 것이 중요하다”며 “공사가 운영 중인 긴급 대응 체계를 더욱 강화해 우리 선사들이 어떤 대외 변수에도 흔들림 없이 운항에 전념할 수 있도록 총력을 다하겠다”고 말했다.

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김원배 해양수산부 해운정책과장은 “피해를 입고 있는 국적 선사에 대한 신속한 금융 지원을 위해 절차를 대폭 줄일 수 있는 방안을 강구하겠다”며 “사태가 3~6개월 이상 이어질 가능성에 대비한 단계별 지원 시나리오도 검토 중이며, 이날 제기된 애로사항을 적극 반영할 예정”이라고 밝혔다.

한편 한국해운협회는 분쟁 초기부터 ‘중동 상황 신고센터’와 ‘선원 비상 상담·소통방’을 운영하며 실시간 모니터링과 선원 안전 확보에 나서고 있다.