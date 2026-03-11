"호르무즈 대신 홍해로 간다"…사우디 유조선 25척 이동

이란 전쟁 여파로 호르무즈 해협을 통한 석유 수송이 중단되자, 사우디아라비아가 석유 공급 차질을 완화하기 위해 대규모 유조선 선단을 홍해 연안 항구로 이동시키고 있는 것으로 전해졌다.

블룸버그 통신은 10일(현지시간) 사우디아라비아가 초대형 유조선 최소 25척으로 구성된 선단을 홍해 연안 얀부 항으로 이동시키고 있다고 보도했다.

호르무즈해협에 떠 있는 유조선 (사진=로이터/뉴스1)

블룸버그가 집계한 선박 추적 데이터에 따르면, 이 선단은 얀부 항에서 최대 5000만 배럴의 석유를 선적할 수 있는 수송 능력을 확보하게 된다. 해당 물량이 실제로 선적될 경우 페르시아만에서 발생한 전례 없는 에너지 공급 차질을 완화하는 중요한 조치가 될 것으로 전망된다.

사우디아라비아는 미국과 이란 간의 전쟁 이후 원유 수송에 어려움을 겪고 있는 호르무즈 해협을 우회하기 위해 새 수출 경로 확대에 나서고 있다. 페르시아만 전역에서 드론과 미사일 공격이 이어지면서 호르무즈 해협 입구의 좁은 수로를 통과하는 항로는 지나치게 위험한 구간으로 평가되고 있다.

(사진=이미지투데이)

이번 분쟁의 여파로 전 세계 석유 생산량은 약 6% 감소한 것으로 알려졌다. 이라크와 쿠웨이트 등 여러 산유국들이 원유를 수송할 경로를 확보하지 못해 유전 가동을 중단했기 때문이다.

사우디아라비아와 아랍에미리트도 생산량 조정에 나섰지만, 각각 홍해와 푸자이라로 연결된 파이프라인을 통해 호르무즈 해협을 우회할 수 있는 비교적 유리한 위치를 유지하고 있다.

아민 나세르 사우디 아람코 최고경영자(CEO)는 이날 동서 송유관을 통한 원유 수송량을 늘리고 있으며 며칠 내로 일일 최대 수송 용량인 700만 배럴에 도달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 그는 “이 모든 조치는 유조선들이 동쪽에서 서쪽으로 재배치되는 것을 기반으로 하고 있다”고 설명했다.

블룸버그가 집계한 데이터는 최근 이틀 동안 목적지를 얀부로 밝힌 선박들을 기준으로 한 것이다. 다만 유조선들은 안전상의 이유로 목적지를 공개하지 않는 경우가 많아 실제 선단 규모는 더 클 가능성도 있다.

아랍에미리트 역시 호르무즈 해협을 우회하기 위한 수출 경로 확대에 나서고 있다. 주요 유전에서 오만만 연안의 푸자이라 항까지 원유를 수송하는 파이프라인을 통해 호르무즈 해협을 거치지 않는 수출 체계를 구축 중이다. 이달 푸자이라 항의 원유 수출량은 하루 약 160만 배럴로 증가했다. 이는 최근 몇 달간 평균치인 하루 110만 배럴을 크게 웃도는 수준이다.