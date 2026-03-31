샥즈, 오픈형 이어폰 '오픈핏 프로' 출시

일상의 소통은 열어두고 불필요한 소음만 덜어낸다. 귀를 꽉 막아 주변과 단절되던 '노이즈 캔슬링'의 시대, 그 한계를 뛰어넘을 새로운 대안이 등장했다. 완벽한 차음 대신 '선택적 몰입'이라는 역발상으로, 내 주변의 소중한 소리들을 놓치지 않으면서도 나만의 사운드에 집중할 수 있는 길이 열린 것이다.

글로벌 오픈형 이어폰 브랜드 샥즈(SHOKZ)는 31일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 기자간담회를 열고, 자사 최초로 노이즈 리덕션 기술을 탑재한 프리미엄 오픈형 이어폰 ‘오픈핏 프로’를 국내 시장에 정식 출시했다.

그동안 이어폰 시장의 주류로 자리 잡은 노이즈 캔슬링 기술은 주변 소음을 완벽히 지워주는 대신 '외부와의 단절'이라는 맹점을 안고 있었다. 하지만 샥즈 오픈핏 프로는 새롭게 탑재한 '오픈 이어 노이즈 리덕션' 기술을 통해 이 같은 한계를 극복했다.

외부와의 단절이라는 노이즈 캔슬링의 단점은 사라지면서도, 사용자가 원하는 소리에만 오롯이 집중할 수 있는 이상적인 환경을 만들어주는 것이다.

클로이 샥즈 글로벌 프로덕트 매니저가 제품에 대해 설명하고 있다.(사진=지디넷코리아)

노이즈 리덕션, 외부 소음 지우고 필요한 소리만 남긴다

오픈핏 프로가 자랑하는 노이즈 리덕션의 원리는 단순한 소음 차단을 넘어선 지능적인 '소음 제어'에 있다. 정교하게 설계된 트리플 마이크 시스템과 귀 적응형 알고리즘이 결합해 주변 소음과 귀에 전달되는 소리를 실시간으로 분석하고, 이에 맞춰 최적화된 소음을 제어한다.

이를 통해 사용자는 헬스장, 카페, 사무실 등 생활 소음이 섞인 일상적인 환경에서도 귀를 꽉 막지 않고 노이즈 리덕션 강도를 조절하며 원하는 콘텐츠에 한층 깊이 몰입할 수 있다.

이날 간담회에 패널로 참석한 테크 유튜버 '잇섭(ITSub)'은 직접 경험한 실사용 후기를 통해 기술의 효용성을 설명했다. 그는 "오픈형 구조 특성상 물리적 차음이 쉽지 않은데도, 불필요한 주변 소음은 줄이고 필요한 소리는 자연스럽게 들을 수 있다는 점이 인상적이었다"고 평가했다.

특히 주변의 잡음은 제거되면서 사람의 목소리에는 조금 더 집중할 수 있어, 실생활에서 사람과 대화하기에 최적화되어 있다며 소통에서의 활용도를 강조했다.

유튜버 잇섭이 샥즈 신제품 사용 후기를 전하고 있다.(사진=지디넷코리아)

"왜곡 적은 음질에 쾌적함까지"… 사운드·착용감 모두 잡은 '오픈핏 프로'

사운드의 완성도를 뒷받침하는 제품의 기본 사양 역시 프리미엄 라인업에 걸맞게 대폭 진화했다. 독자적인 '샥즈 슈퍼부스트' 기술과 11x20mm의 초대형 듀얼 다이어프램 드라이버를 탑재해 저음의 왜곡을 최소화하고 세밀한 사운드 디테일을 구현한다. 여기에 돌비 애트모스와 헤드 트래킹 기술을 지원해 한층 입체적인 청취 경험을 선사한다.

사용자에게 딱 맞은 착용감도 제공한다. 초슬림 니켈-티타늄 합금 기반의 이어 후크와 '샥즈 울트라 소프트 실리콘 2.0' 소재를 채택해 장시간 착용 시에도 압박감 없이 안정적인 밀착감을 선사한다. 배터리도 길다. 한 번 충전으로 최대 12시간, 충전 케이스를 포함하면 최대 50시간 사용할 수 있으며, 노이즈 리덕션 기능을 켠 상태에서도 최대 24시간 동안 재생할 수 있어 충전의 번거로움을 크게 덜었다.

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샥즈 관계자는 “오픈핏 프로는 개방감과 몰입감이라는 두 요소 사이의 균형을 노이즈 리덕션 기술로 구현한 제품”이라며 "일상의 연결은 유지하면서도 다양한 콘텐츠를 즐길 때에는 오디오에 더욱 선명하게 집중하고 싶은 사용자에게 새로운 청취 경험을 제안할 것"이라고 밝혔다.

이번 신제품은 블랙과 화이트 두 가지 색상으로 이날 출시되며, 권장소비자가격은 36만9000원이다.