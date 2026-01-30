샥즈, 브랜드 모델에 홍범석 발탁

글로벌 오픈형 이어폰 브랜드 샥즈는 피트니스 콘텐츠 크리에이터 홍범석을 샥즈 애슬리트로 선정했다고 30일 밝혔다.

홍범석은 소방공무원 출신으로 '더솔져스', '피지컬:100', '강철부대3' 등 프로그램에 출연했다. 최근에는 하이록스 등 하이브리드 피트니스 레이스 종목에 참여했다.

샥즈 애슬리트로 발탁된 피트니스 크리에이터 홍범석 (사진=샥즈)

샥즈는 다양한 스포츠 환경에서 도전을 지속해 온 홍범석의 태도와 퍼포먼스가 브랜드 철학과 접점을 이룬다고 선정 배경을 밝혔다.

이번 협업을 통해 러닝 중심의 기존 시장을 넘어, 하이록스와 크로스핏, 철인 3종 등 다양한 스포츠 영역으로 브랜드 접점을 확장할 계획이다.

관련기사

샥즈 애슬리트로 합류한 홍범석은 "훈련에서 중요한 건 몰입과 동시에 주변을 놓치지 않는 감각"이라며 "샥즈 오픈형 이어폰은 귀를 막는 불편함 없이 편안하고 안정적으로 착용할 수 있어 훈련 시 항상 쓰게 되는 필수 장비가 됐다"고 소감을 전했다.

샥즈 관계자는 "홍범석은 고강도 스포츠 환경에서 활동을 이어가며 영향력을 넓혀 온 인물"이라며 "하이브리드 퍼포먼스 스포츠를 중심으로 사용자 접점을 넓히고 운동은 물론 일상에서도 샥즈 브랜드 경험을 더 선명하게 구축해 나갈 계획”이라고 말했다.