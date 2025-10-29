샥즈, 'JTBC 서울마라톤'서 브랜드 부스 운영

글로벌 오픈형 이어폰 브랜드 샥즈는 오는 11월 2일 개최되는 '2025 JTBC 서울마라톤'에 참여해 브랜드 부스를 운영한다고 29일 밝혔다.

JTBC 서울마라톤은 국내 3대 마라톤 대회 중 하나로, 매년 수만 명의 러너가 참가하는 대표적인 스포츠 축제다. 샥즈는 3년 연속 공식 파트너로 참여하며, 국내 러너들과의 접점을 지속적으로 넓혀가고 있다.

샥즈, 2025 JTBC 서울마라톤서 브랜드 부스 운영 (사진=샥즈)

샥즈는 이번 대회의 10K 코스 도착지인 여의도공원에 브랜드 부스를 운영한다. '오픈런 프로 2', '오픈핏 2+', '오픈닷 원' 등 샥즈 골전도 및 공기전도 라인업을 비교할 수 있는 청음대를 연다.

현장에서는 빠르게 스텝퍼를 밟아 로고를 점등시키는 '스텝퍼 점등 챌린지'와 카카오톡 채널 친구 추가와 간단한 설문 참여로 응모 가능한 룰렛 이벤트가 진행된다. 추첨을 통해 샥즈 이어폰 본품, 러닝 힙색, 스포츠 양말·타올 등 경품을 준다.

관련기사

또한 10K 참가자 대상 프로모션으로 '오픈런 프로 2' 무료 렌탈 서비스도 운영한다. 현장에서 직접 제품을 체험해보며 오픈형 이어폰의 안전성과 편의성을 경험할 수 있다.

샥즈 관계자는 "오픈형 이어폰은 음악 감상 중에도 외부 소리를 인지할 수 있어, 야외 러닝 시 안전성과 몰입감을 동시에 제공하는 제품"이라며 "너들이 보다 안전하고 즐겁게 운동할 수 있도록 다양한 스포츠 행사와 협업을 이어갈 계획"이라고 말했다.