샥즈, 클립 이어폰 '오픈닷 원 핑크' 출시

오픈형 이어폰 업체 샥즈는 이어클립 오픈형 이어폰 '오픈닷 원' 핑크 색상을 출시했다고 2일 밝혔다.

핑크 컬러는 피부 톤과 자연스럽게 어우러지는 소프트한 컬러감으로 다양한 스타일에 활용 가능한 감각적인 디자인이 특징이다.

샥즈 클립 이어폰 '오픈닷 원 핑크' (사진=샥즈)

오픈닷 원은 샥즈 최초 이어클립 오픈형 이어폰이다. 이어버드를 귀에 부드럽게 클립해 착용하는 형태로 설계됐다. 무게는 한 쪽당 6.5g이다.

샥즈는 오픈닷 원 핑크를 구매한 고객을 대상으로 별 모양 이어커프를 한정 수량으로 함께 증정한다. 오픈닷 원 본체에 손쉽게 탈부착할 수 있는 전용 액세서리다.

샥즈 관계자는 "기능성과 스타일을 모두 중시하는 최근 소비자 니즈를 반영한 제품"이라며 "개성을 표현할 수 있는 새로운 액세서리가 되길 바란다"고 전했다.