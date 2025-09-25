샥즈, 롯데百 잠실점에 국내 첫 브랜드스토어 열어

글로벌 오픈형 이어폰 브랜드 샥즈는 롯데백화점 잠실점 7층에 국내 첫 브랜드스토어를 열었다고 25일 밝혔다.

브랜드스토어는 신제품을 비롯한 전체 라인업을 한눈에 확인할 수 있도록 구성됐다. 올해 신제품 '오픈닷 원'과 '오픈핏 2+', 스테디셀러인 '오픈런 프로 2' 등 샥즈 전 제품을 직접 체험할 수 있다.

샥즈 국내 첫 브랜드스토어 오픈 (사진=샥즈)

샥즈는 브랜드스토어 오픈을 기념해 내달 23일까지 프로모션을 진행한다. '오픈닷 원'과 '오픈핏 2+'를 제외한 나머지 제품들에 대해 최대 15% 할인과 함께 제품별 전용 액세서리 및 스포츠 굿즈를 제공한다.

'오픈닷 원'과 '오픈핏 2+' 구매 고객에게는 한정 수량의 스페셜 기프트 박스를 증정한다. 제품 2개 이상 구매 시 제품당 1만원 추가 할인도 적용된다.

고객 참여형 이벤트도 마련됐다. 방문 고객은 QR 설문에 참여해 럭키드로우 이벤트에 응모할 수 있다. 추첨을 통해 할인권, 스포츠 벨트, 쿨링타올, 헤어밴드, 스포츠 양말 등 실용적인 경품을 준다.

주말에는 '오픈런 프로 2' 구매 및 기존 보유 고객을 대상으로 한 레이저 각인 서비스도 운영한다.

샥즈 관계자는 "고객이 제품을 직접 체험하고 브랜드를 더욱 이해할 수 있는 상시 채널을 마련했다"며 "샥즈의 혁신적인 기술력과 오픈형 사운드를 생생하게 체감할 수 있는 공간으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

한편 샥즈 브랜드스토어는 평일 오전 10시 30분부터 오후 8시까지, 금·토·일은 오후 8시 30분까지 운영된다.