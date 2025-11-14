샥즈, 28일까지 블랙프라이데이 프로모션

글로벌 오픈형 이어폰 브랜드 샥즈는 연중 최대 쇼핑 혜택을 제공하는 '샥즈 블랙프라이데이' 프로모션을 오는 28일까지 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 최대 15% 할인과 함께 신제품 첫 할인이 적용된다. 네이버 페이 결제 할인, 한정 사은품 증정까지 다양한 혜택이 마련됐다.

샥즈 블랙프라이데이 할인 프로모션 (사진=샥즈)

차세대 골전도 스포츠 이어폰 '오픈런 프로 2', 수중에서도 음악 감상이 가능한 '오픈스윔 프로' 등 대표 제품군은 15% 할인된 가격으로 제공된다.

지난 6월 출시된 '오픈핏 2+'와 '오픈닷 원'은 이번 프로모션을 통해 처음으로 10% 할인이 적용된다.

관련기사

사은품 이벤트도 진행된다. 스포츠·커뮤니케이션·수영 시리즈 구매 시 샥즈 힙색을, 완전 무선 시리즈 구매 시 버킷햇을 증정한다. 30만원 이상 결제 시 피트니스 백을 추가로 준다.

샥즈 관계자는 "러너와 아웃도어 유저, 일상 속에서 음악을 즐기는 모든 이들이 오픈형 사운드의 자유로움을 경험할 수 있도록 프로모션을 준비했다"고 말했다.