샥즈, CES 2026 헤드폰 및 개인 오디오 혁신상

오픈형 이어폰 업체 샥즈는 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026에서 헤드폰 및 개인 오디오 부문 CES 혁신상을 수상했다고 8일 밝혔다.

샥즈는 이번 CES 2026에서 클립형 이어폰 '오픈닷 원'과 차세대 플래그십 이어폰 '오픈핏 프로'로 CES 혁신상을 수상했다. 두 제품은 귀를 막지 않는 오픈이어 구조를 유지하면서 몰입감 있는 사운드와 편안한 착용 경험을 강화한 점에서 높은 평가를 받았다.

CES 2026 샥즈 부스 (사진=샥즈)

오픈닷 원은 스타일리시한 디자인과 뛰어난 실용성을 겸비해 모든 라이프스타일에 자연스럽게 사용할 수 있는 것이 특징이다. 컴팩트한 클립형 디자인으로 주변 환경을 인지하는 동시에, 돌비 오디오 지원으로 풍부한 사운드 디테일을 구현한다.

오픈핏 프로는 샥즈 최초로 '노이즈 리덕션' 기능을 탑재한 플래그십 모델로, 오픈이어 개방감을 유지하면서도 불필요한 소음만을 정교하게 제어해 시끄러운 환경에서도 또렷한 청취 경험을 제공한다. 상반기 중 국내 시장에 출시된다.

샥즈 관계자는 "CES 혁신상 수상은 오픈이어의 장점을 유지하면서도 사운드 완성도를 높이기 위한 샥즈의 기술적 접근이 긍정적으로 평가받은 결과"라며 "앞으로도 사용자의 경험을 최우선에 두고, 일상과 액티비티 전반에서 더 편안하고 선명하게 듣는 사운드 경험을 국내 시장에서도 적극 확산해 나가겠다"고 전했다.

한편 샥즈는 최근 오픈형 오디오의 품질 기준을 강화하기 위해 오픈이어 사운드 기준인 '샥즈 오픈사운드'를 발표했다. 오픈이어 사운드 시스템, 지능형 오디오 알고리즘, 사운드 누설 제어 기술을 하나로 묶은 통합 오디오 시스템을 뜻한다.