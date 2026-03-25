드래곤플라이, 신작 '스페셜포스 리마스터' 정식 출시…"다시 한번 저력 증명"

드래곤플라이는 신작 1인칭 슈팅(FPS) 게임 '스페셜포스 리마스터'를 정식 출시한다고 25일 밝혔다. 게임은 스팀과 에픽게임즈스토어 통해 이날 정오 서비스를 개시한다.

원작 '스페셜포스'는 2004년 출시돼 전 세계 90여개국에서 서비스된 드래곤플라이의 대표 온라인 게임으로, 국내 FPS 게임 최초로 프로리그를 창설하며 읻스포츠 전성기를 이끈 바 있다. 이번 리마스터 프로젝트는 드래곤플라이 설립자이자 원작 개발자인 박철승 상무이사가 총괄 프로듀서를 맡아 진두지휘했다.

신작은 원작 특유의 독보적인 이동 조작과 타격감, 총기 반동 등의 강점을 유지하면서 언리얼 엔진을 적용해 그래픽 퀄리티를 대폭 상향했다.

드래곤플라이, 신작 '스페셜포스 리마스터' 25일 스팀·에픽게임즈 정식 출시.

박철승 총괄 프로듀서는 “기존 FPS 게이머들에게 친숙하고 조작하기 쉬운 총기들을 무료로 지급해 진입장벽을 낮추었으며, 총기 레벨업에 따른 ‘총기 커스터마이징 시스템’을 통해 이용자가 직접 파츠를 구성하고 자신만의 총기를 만들어가는 재미를 느낄 수 있을 것”이라고 설명했다.

이어 “전통적인 인기 맵들을 리마스터하는데 주력했으며, 향후 신규 전술 맵, 무기 스킨 제작 시스템, 배틀패스, 랭크전 등 경쟁적인 플레이를 위한 업데이트를 순차적으로 선보일 계획”이라고 덧붙였다.

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드래곤플라이는 우선 국내 지역 서비스로 안정성을 확보하고 콘텐츠를 확장한 뒤, 올 하반기 영미권을 포함한 글로벌 서비스로 영역을 넓힐 계획이다. 아울러 글로벌 이스포츠 시장 재공략을 위해 '스페셜포스 월드 챔피언쉽' 리그 부활 준비에도 박차를 가하고 있다.

드래곤플라이 관계자는 “오랜 시간 스페셜포스를 기다려온 팬들에게 원작의 향수와 현대적인 세련미를 동시에 선사할 것”이라며, “리마스터를 통해 다시 한번 대한민국 FPS게임의 저력을 증명하겠다”고 밝혔다.