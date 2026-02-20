드래곤플라이, '스페셜포스 리마스터' 사전 예약 돌입…3월 18일 출시

하반기 영어권 등 글로벌 서비스 확대…공식 홍보 영상 공개

게임입력 :2026/02/20 10:37

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

드래곤플라이는 신작 FPS 게임 '스페셜포스 리마스터'의 공식 홍보 영상을 공개하고, 글로벌 게임 플랫폼인 스팀과 에픽게임즈 스토어를 통해 사전 예약을 시작한다고 20일 밝혔다.

이번 리마스터 프로젝트의 총 책임은 드래곤플라이의 창립자이자 ‘스페셜포스’의 원 개발자인 박철승 상무이사가 맡았다. 

오리지널 메인 프로듀서가 직접 개발 전면에 나선 만큼, 원작 게임성과 강점은 유지하면서 언리얼 엔진을 통한 시각적 완성도를 높이는 데 주력했다는 설명이다.

드래곤플라이가 '스페셜포스' 리마스터의 사전예약에 돌입했다.

공식 홍보 영상에서는 오리지널 버전 대표 맵 3종인 ‘데저트캠프’, ‘위성’, ‘너브가스’가 최신 그래픽으로 재구성된 전장을 확인할 수 있다. 또한 러시아 스페츠나츠와 미국 데브그루 등 정교해진 모델링의 특수부대원들도 새롭게 등장한다.

박철승 상무는 "스페셜포스의 정통성을 계승하면서도 현대적인 기술력을 더해 기존 이용자와 신규 이용자 모두를 만족시킬 수 있는 버전을 준비했다"며, "단순한 그래픽 개선을 넘어 전 세계 이용자가 함께 즐길 수 있는 ‘글로벌 이스포츠’ 체계를 구축하는 것이 이번 리마스터의 주요 목표”라고 강조했다.

관련기사

‘스페셜포스 리마스터’는 다음 달 18일 국내 서비스를 공식 오픈하며, 상반기 중 해외 서비스 준비를 마치고 하반기에는 영어권 지역으로 서비스를 확장할 계획이다. 현재 태국, 중국, 필리핀, 대만 등 기존 서비스 국가의 퍼블리셔와도 긴밀히 협력하며 글로벌 시장 재진입에 박차를 가하고 있다.

한편, 2004년 출시 이후 22년간 서비스 중인 ‘스페셜포스’는 전 세계 90여 개국에서 서비스 되며전세계 누적 이용자 1억명을 기록한 드래곤플라이의 대표 FPS 게임이다. 드래곤플라이는 이번 리마스터를 통해 과거의 향수를 간직한 3040 이용자와 정통 FPS의 재미를 찾는 20대 이용자를 동시에 공략한다는 전략이다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
드래곤플라이 스페셜포스 리마스터 사전예약 출시

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

LPDDR6' 시대 성큼…AI·HPC 수요 확대 기대감↑

[AI는 지금] "억만장자 전유물 안 돼"…글로벌 리더 모인 인도서 번진 AI 책임론

'롤의 신' 페이커, 디지털 신문명의 주역이 되다

MWC 나서는 통신 3사...AI 청사진으로 중무장

ZDNet Power Center