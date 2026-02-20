텐센트 사로아시스, 신작 '페이트 트리거'로 흥행 정조준…"서브컬처 슈팅 새 지평"

텐센트 자회사 사로아시스 스튜디오가 언리얼 엔진5 기반의 신작 '페이트 트리거'를 내세워 시장 공략에 나선다. 서브컬처 특유의 애니메이션풍 그래픽에 배틀로얄 슈팅의 긴장감을 결합해 장르의 새로운 지평을 열겠다는 포부다.

사로아시스 스튜디오는 지난 12일 미디어 간담회를 열고 3D 카툰 렌더링 기반 히어로 슈터 '페이트 트리거'의 세부 정보와 서비스 전략을 공유했다.

이날 케이지 첸 사로아시스 대표는 "'승리의 여신: 니케'의 성공적인 서비스부터 '명조'의 전략적 투자 등은 텐센트의 한국 시장에 대한 장기적인 약속을 보여준다"며 "한국 이용자들의 높은 게임 완성도와 취향 기준은 우리의 개발 철학과 일치한다"고 자신감을 내비쳤다.

케이지 첸 사로아시스 대표가 지난 12일 '페이트 트리거' 미디어 간담회에서 포부를 밝히고 있다(사진=지디넷코리아).

'페이트 트리거'는 특별한 능력을 지닌 '어웨이크너'들이 하늘섬 전장에서 4인 1조로 팀을 이뤄 최후의 생존을 두고 경쟁하는 게임이다. 할란 자오 개발 총괄은 "서브컬처와 슈팅의 조합으로 제일 재미있는 게임이 될 것이라 자신한다"며 "슈팅 경험이 있는 이용자라면 재미있어할 만한 손맛과 맵 디자인 구현에 긴 시간을 쏟았다"고 강조했다.

핵심 비즈니스 모델(BM)과 진입장벽 완화 시스템도 눈길을 끈다. 할란 자오 총괄은 "매 시즌 업데이트 시 새로 추가되는 캐릭터는 무료로 제공할 예정"이라며 "자동 습득 등의 편의성을 통해 슈팅 외 전술에 집중하게 만들어 초보자가 숙련자를 이길 때 느끼는 쾌감이 기대하는 포인트"라고 분석했다.

사로아시스 스튜디오 '페이트 트리거'.

플랫폼 간 격차 해소와 불법 프로그램(핵) 대응에도 만전을 기한다. PC와 PS5 버전을 준비 중인 그는 "키보드·마우스 이용자와 패드 이용자 사이의 불편한 사항을 인지했고 패드 조율을 통해 밸런스를 맞출 계획"이라며 "텐센트와 기술 협업을 통해 독자적인 안티 치트 프로그램을 개발해 변화하는 핵에 지속 대응할 것"이라고 밝혔다.

장기적인 흥행을 위한 한국 시장 맞춤형 전략과 이스포츠 계획도 제시됐다. 루비 리우 퍼블리싱 총괄은 "이용자가 게임에 익숙해진 시점을 고려해 길게 보았을 때 PC방 연동 서비스도 계획 중에 있다"고 설명했다.

(좌측부터) 사로아시스 스튜디오 할란 자오 개발 총괄, 루비 리우 퍼블리싱 총괄.

이어 "이스포츠 측면에서도 현장 MC나 프로게이머의 활약을 통한 엔터테인먼트적인 요소를 어필하고 싶다"며 "캐릭터 사이의 케미를 어떻게 구현해 낼 것인가가 중요한 포인트가 될 것"이라고 전망했다.

'페이트 트리거'는 이달 열리는 '스팀 넥스트 페스트(SNF)'에 참가해 글로벌 이용자들과 만난다. 게임은 올해 2·3분기 중 스팀과 플레이스테이션5 플랫폼에서 얼리액세스를 시작하며, 구체적인 정식 출시 일정은 SNF 이후 발표될 예정이다.