국가유산청 국립가야문화유산연구소, 캐릭터 대국민 공모전 개최

국가유산청 국립문화유산연구원 국립가야문화유산연구소는 국립가야역사문화센터 캐릭터 공모전을 개최한다고 20일 밝혔다.

'가야 탐험대, 캐릭터 공모전'이라는 주제로 진행되는 이번 행사는 국민과 함께 만든 캐릭터를 통해 센터의 정체성을 친근하게 알리기 위해 마련됐다. 선정된 캐릭터는 향후 센터의 홍보물, 교육 프로그램, 문화상품 등에 활용될 예정이다.

가야문화에 관심 있는 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다. 응모자는 센터 내 공간(전시실, 열린 수장고 등)을 소재로 한 캐릭터나 전시 자료 및 유물을 소재로 한 캐릭터 중 하나를 선택해 제출하면 된다.

공모 기간은 오는 23일부터 4월 10일까지이며, 접수작 심사를 통해 대상, 최우수상, 우수상 각 1명을 선정한다. 수상자에게는 소정의 상품권이 증정된다. 최종 결과는 오는 5월 15일 국가유산청 및 국립가야문화유산연구소 누리집을 통해 발표된다.

참여를 희망하는 자는 누리집 안내에 따라 신청서와 이미지 파일을 이메일로 제출하면 된다.