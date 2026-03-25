국가유산청, 7월 부산 개최 '제48차 세계유산위원회' 공식 엠블럼 공개.

국가유산청(청장 허민)은 오는 7월 부산에서 개최되는 '제48차 유네스코 세계유산위원회'를 상징하는 공식 상징(엠블럼)을 공개했다고 25일 밝혔다.

이번 엠블럼은 대한민국 최초의 세계유산인 '종묘' 정전의 기와지붕 형태와 색채를 소재로 제작됐다. 좌우로 장엄하게 펼쳐진 종묘 고유의 지붕 곡선을 통해 600여 년간 이어온 조선 왕실의 의례적 질서와 전통 건축 등 국가유산 보존의 의의를 형상화한 것이 특징이다.

국가유산청은 엠블럼을 통해 '연결(Continuity)', '평화(Peace)', '협력(Collaboration)'이라는 세 가지 메시지를 세계에 전달할 방침이다. 종묘 정전의 신실이 대를 이어 무한히 확장된 것에서 착안해 세계유산 보호를 통한 세대 간 '연결'을 표현했다.

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또한 조상과 자손의 평안을 기원하던 공간으로서 갈등을 극복하고 국제적 '평화'를 실현하는 협약의 정신을 상기시켰으며, 한 지붕 아래 세계인을 모아 국제적 '협력'과 연대의 장을 마련하겠다는 의지를 담았다.

국가유산청은 개최국 대한민국의 정체성을 담은 이번 엠블럼을 각 부처와 지자체, 공공기관에 배포해 범정부 차원의 홍보를 독려할 예정이다. 이와 함께 오는 4월 10일 예정된 공식 홍보영상 공개를 비롯해 민간 협업 콘텐츠 개발, 기념품 배포 등 전방위적인 홍보 활동에 박차를 가해 위원회 개최에 대한 국민적 관심을 높여 나갈 계획이다.