국가유산청은 라이엇 게임즈 코리아와 함께 경복궁 관람환경 개선을 위한 무인 발권기 기증식을 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 행사를 통해 라이엇 게임즈 코리아는 경복궁 무인 발권기 5대를 후원했다. 기존에 경복궁 내에서 운영 중인 무인 발권기는 총 10대다.

국가유산청은 이번에 기증받은 발권기를 광화문 매표소에 추가 설치해 매표와 입장에 높은 혼잡도가 예상되는 주말과 공휴일 국내외 관람객들의 대기시간을 줄이고 관람 편의를 높일 계획이다.

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국가유산청, 라이엇 게임즈에 경복궁 무인발권기 5대 기증받아.

라이엇 게임즈 코리아는 지난 2012년 국가유산청과 '국가유산지킴이' 협약을 맺은 이후 국내외 국가유산의 매입 및 환수, 왕실 유물과 궁궐의 보존·활용 등을 위한 다방면의 후원 활동을 이어오고 있다.

국가유산청은 앞으로도 국가유산지킴이 기업들과의 협력을 바탕으로 국가유산 분야 사회공헌 활동과 민관협력을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.