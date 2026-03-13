국가유산청 국립경주문화유산연구소, 황룡사지 발굴 50주년 기념 '대담신라' 개최.

국가유산청 국립문화유산연구원 국립경주문화유산연구소(소장 임승경)는 황룡사지 발굴 50주년을 맞아 시민 참여형 문화유산 토론 프로그램 '대담신라'를 올해 총 4회에 걸쳐 개최한다고 13일 밝혔다.

지난 2018년 도입된 대담신라는 실제 조사 및 연구를 담당하는 실무진이 시민들과 신라 역사에 대해 소통하는 행사다.

올해 프로그램은 경주 오릉 인근에 위치한 카페에서 오는 26일을 시작으로 5월 28일, 8월 27일, 11월 26일 등 총 4차례에 걸쳐 진행된다.

올해 행사는 황룡사지를 중심으로 ▲찬란했던 황룡사의 흥망성쇠 ▲황룡사로 온 생선: 1300년 전 신라의 택배 ▲우리가 몰랐던 황룡사지 발굴 이야기 ▲흙 속에서 과학으로: 황룡사지 출토 유물 보존이야기 등 4개의 세부 주제로 구성됐다.

오는 26일 열리는 첫 번째 대담신라에서는 지난 553년 창건돼 동아시아 불교의 중심 역할을 했던 황룡사의 전반적인 역사를 다룬다. 참가 신청은 오는 16일 오전 9시부터 20일 오후 6시까지 전화를 통해 진행되며, 선착순 30명 내외로 인원을 모집한다.

국립경주문화유산연구소는 앞으로도 신라 문화유산에 대한 조사 및 연구 성과를 바탕으로 시민들이 우리 문화유산의 가치를 쉽게 향유할 수 있는 소통의 장을 지속해서 마련할 계획이라고 설명했다.