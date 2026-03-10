국가유산청 국립조선왕조실록박물관, 전면 개관 10개월 만에 관람객 10만 돌파

국가유산청은 국립조선왕조실록박물관이 지난해 5월 전면 개관한 지 10개월여 만에 누적 방문객 10만명을 넘어섰다고 10일 전했다.

강원도 평창군 오대산 자락에 자리한 해당 시설은 지난 2023년 11월 첫선을 보인 이후 약 10개월에 걸친 대대적인 재단장 작업을 거쳤다. 이후 휴게 공간과 다채로운 체험형 볼거리들을 대폭 확충해 2025년 5월 1일 새롭게 문을 열었다.

지리적으로 도심권과 다소 떨어져 접근성이 낮다는 한계에도 불구하고, 조선왕조실록 원본을 두 눈으로 직접 확인할 수 있는 국내 유일의 공간이라는 상징성이 흥행을 이끌었다.

국립조선왕조실록박물관 10만 번째 관람객.

특히 상설 전시실만 제한적으로 운영하던 초기와 비교해 방문객 수가 폭발적으로 늘었다. 과거 한 달 평균 5600여명 수준이던 관람객은 전면 개장 이후 1만 800여명으로 크게 뛰며 강원 동남권의 핵심 문화유산 거점으로 확실히 자리 잡았다.

새롭게 마련된 어린이 특화 박물관과 실록 제작 과정을 생생하게 시각화한 미디어 자료, 오대산 사고의 역사를 조명한 전시 기획 등이 관람객들의 체류 시간과 만족도를 높인 것으로 풀이된다.

10만 번째 입장 기록은 아버지 박정원 씨의 생일을 축하하기 위해 서울 은평구에서 평창으로 가족 여행을 떠나온 9세 박세인 양과 6세 박시우 군 가족이 차지했다. 박물관 측은 이들 가족과 함께 뜻깊은 기념사진을 남기며 축하의 인사를 건넸다.

한편, 박물관 측은 오는 2028년 완공을 목표로 '디지털외사고(가칭)' 건립 사업에 속도를 내고 있다. 실록과 의궤 등 소중한 국가 기록 유산들을 첨단 디지털 기술로 보존하고, 이를 활용한 전시와 교육·연구 역량을 한층 끌어올릴 중장기 프로젝트다.

박물관 관계자는 앞으로도 국민들이 기록 유산의 가치를 쉽게 체감할 수 있도록 다방면의 능동적인 행정을 펼치겠다고 덧붙였다.