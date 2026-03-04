국가유산청, '남양주 봉선사 동종' 국보 승격 예고…13세기 청자·초상화 보물 지정

국가유산청이 조선 전기를 대표하는 범종인 '남양주 봉선사 동종'을 국가지정문화유산 국보로 지정 예고했다고 4일 밝혔다. 이와 함께 고려시대 청자인 '청자 상감쌍룡국화문 반'과 조선시대 초상화인 '유효걸 초상 및 궤'를 새롭게 보물로 지정하고, 기존 보물인 '윤증 초상 일괄'에 유물 2점을 추가로 지정할 계획이다.

지난 1963년 보물로 지정된 지 60여 년 만에 국보로 승격되는 '남양주 봉선사 동종'은 조선 8대 임금인 예종이 아버지 세조의 명복을 빌기 위해 봉선사를 세우면서 1469년에 제작한 유물이다. 중국 동종의 형태를 일부 받아들이면서도 한국 고유의 문양을 적절히 조화시켜 조선 전기 동종 양식의 기준을 확립한 걸작으로 평가받는다.

당대 최고 문장가였던 강희맹이 글을 짓고 정난종이 글씨를 쓴 주종기가 명확히 남아 있을 뿐만 아니라, 제작 직후부터 현재까지 이동 없이 봉선사 종각에 보존되어 훌륭한 상태를 유지하고 있다.

새롭게 보물 목록에 이름을 올리는 '청자 상감쌍룡국화문 반'은 13세기에 만들어진 것으로 추정되는 상감 청자다. 굽이 없는 독특한 형태에 일반 그릇보다 큰 덩치를 자랑한다. 안쪽 바닥에 두 마리의 용과 파도 물결을 그려 넣은 이례적인 문양 배치와 고난도 역상감 기법을 사용한 점으로 미루어 보아 당시 왕실이나 관련 관아에서 사용했던 최고급 도자기로 추정된다.

함께 보물로 예고된 '유효걸 초상 및 궤'는 1624년 이괄의 난을 평정한 무신 유효걸의 모습을 담은 공신 화상과 이를 보관해 온 전용 상자다. 17세기 전형적인 공신 초상화의 형태를 띠면서도 갈색 얼굴 표현이나 흉배 바탕의 금색 물결 등 세부적인 묘사가 돋보이며, 초상화를 보관해 온 궤가 함께 전해져 학술적 가치를 더한다.

아울러 국가유산청은 기존 보물인 '윤증 초상 일괄'에 1885년 이한철 화백이 당대 최고 수준으로 그려낸 이모본(모사본) 1점과 초상화 제작 과정을 상세히 기록한 문서인 영당기적 1점을 추가로 지정한다.

국가유산청은 이번에 지정 예고한 문화유산들에 대해 30일 동안 각계의 의견을 수렴한 뒤, 문화유산위원회의 심의를 거쳐 국보와 보물 지정을 최종 확정할 방침이다.