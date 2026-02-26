국가유산청, 청나라 연행기 '박지원 열하일기 초고본 일괄' 포함 4건 보물 지정

국가유산청(청장 허민)은 박지원이 조선 후기 청나라에 다녀온 후 작성한 견문록 '박지원 열하일기 초고본 일괄' '가평 현등사 아미타여래설법도' '임실 진구사지 석조비로자나불좌상' '양산 신흥사 석조석가여래삼존좌상 및 복장유물' 총 4건을 국가지정문화유산 보물로 각각 지정했다고 26일 밝혔다.

단국대학교석주선기념박물관이 소장하고 있는 '박지원 열하일기 초고본 일괄'은 박지원(1737~1805년)이 청나라 북경과 열하 등지를 방문하고 돌아온 경험을 정리한 '열하일기'가 처음 제작될 당시의 모습을 담은 자료다. 청에서 귀국한 박지원이 작성한 가장 초기의 고본(稿本)에 해당되는데, 국내외 여러 곳에 전하는 다양한 형태의 전사본(傳寫本) '열하일기'는 이를 저본(底本)으로 하여 목차, 순서, 내용 등이 구성된 것으로 평가되고 있다.

열하일기 초고본 자료도 단국대학교석주선기념박물관에 소장돼 있다. 총 10종 20책이지만 박지원 친필 고본은 아닌 것으로 판단되며, 그의 후손과 문인에 의해 첨삭·보완된 과정을 볼 수 있다.

해당 책은 박지원 친필 고본으로 ▲정본에 존재하지 않는 서학(西學) 관련 용어와 새로운 내용이 수록된 연행음청(燕行陰晴) 건·곤(2책) ▲가장 초기 고본의 모습을 보이는 연행음청록(燕行陰晴錄) 4·연행음청기(燕行陰晴記) 3(1책) ▲서문과 단락을 갖춘 고본 열하일기 원·형·이·정(4책) ▲정본에 없는 내용을 다수 수록하고 있는 열하피서록(熱河避暑錄)(1책) 등 4종 8책이 보물 지정 대상이다.

'박지원 열하일기 초고본 일괄'은 처음 제작될 당시의 형태와 저자인 박지원 및 그 후손 등에 의해 수정·개작(改作)된 과정을 살펴볼 수 있고, 조선 후기 대표적인 실학서로 당대 조선 사회에 끼친 영향력 등으로 볼 때 보물로 지정할 가치가 크다.

청나라 연행기 '박지원 열하일기 초고본 일괄' 보물 지정.(제공=국가유산청)

'가평 현등사 아미타여래설법도'는 화기(畵記)에 있는 기록을 통해 1759년(영조 35년)이라는 제작 연대, 오관(悟寬) 등의 제작자, 현등사라는 원봉안처 등을 명확히 알 수 있는 불화다. 비단 바탕에 채색으로 아미타여래가 극락에서 여러 권속에게 설법하는 장면을 표현했다. 중앙에 크게 배치한 아미타여래를 중심으로 나한, 팔금강, 팔부중 등 권속(眷屬)들을 짜임새 있게 배치하였다. 존상(尊像)의 위계에 따라 채색과 크기를 달리 표현하고 주존(主尊)을 중심으로 좌우대칭을 이루게 배치하여 40여 존상이 함께 그려져 있는데도 안정적이다. 문양 등 세부 표현의 섬세한 처리, 깔끔하고 힘이 있는 필선 등을 통해 수화승(首畵僧) 오관의 뛰어난 역량을 짐작할 수 있다.

해당 작품은 현존하는 18세기의 경기 지역 불화가 많지 않았던 가운데, 당시 경기 지역의 불화와 화승의 화풍과 18세기 불화의 흐름을 잘 보여준다는 점에서 의미가 크다. 무엇보다 서울·경기 지역의 아미타설법도 중에서 제작 시기가 가장 빠르다는 점에서도 중요한 작품이라고 국가유산청은 설명했다.

'임실 진구사지 석조비로자나불좌상'은 정확한 제작 시기를 알려주는 자료는 존재하지 않지만, 불상과 대좌(臺座)의 형식, 조형미, 진구사지에 있는 석등과의 비교 등을 통해 통일신라 하대인 9세기 후반에 제작된 것으로 추정된다.

이 석불은 광배(光背)가 없어지고 왼쪽 손목 아랫부분이 일부 결실되었으나, 불신(佛身)과 대좌가 거의 완전한 상태로 남아 있으며, 전체적으로 균형 잡힌 비례와 섬세한 조각 수법이 돋보인다. 이러한 조형적 완성도는 현재 보물로 지정된 9세기 석조비로자나불좌상들과 비교해도 손색이 없다는 평가다.

전라 지역에서 드물게 확인되는 9세기 석조비로자나불좌상이자, 통일신라 하대 불교 미술과 불상 양식의 지역적 전파 양상을 구체적으로 보여주는 실물 자료로 가치가 높다.

'양산 신흥사 석조석가여래삼존좌상 및 복장유물'은 수조각승 승호(勝湖)를 비롯해 수연, 보장, 인원, 처행 등의 조각승들이 1682년(숙종 8년) 완성해 신흥사에 봉안한 작품이다. 이러한 제작 관련 정보들은 우협시(右脇侍) 보살좌상에서 발견된 조성 발원문을 통해 알 수 있는데, 발원문에는 이 불상이 ‘영산회(靈山會) 삼존’으로 조성됐다고 적혀 있다. 17세기 이후 시왕상이나 나한상 등 수량이 많은 조각에 많이 사용되었던 재료인 불석(佛石)으로 제작된 상태다.

경상도 지역에서 활약이 두드러진 승호는 불석을 잘 다루었던 조각승으로, 현존하는 그의 작품은 대부분 불석으로 만들었다. 승호는 1655년(효종 6년) 도우(道祐)를 도와 칠곡 송림사 석조아미타여래삼존좌상을 제작하였는데, 이때 불석을 다루는 방법을 익혔던 것으로 추정되며, 이후 불상 제작에 불석을 많이 활용했다.

관련기사

이 지역에서 유행한 불석제 불상의 특징을 잘 보여주며, 승호의 작품 중 주전각(主殿閣)에 봉안하기 위해 제작한 작품 중에서는 가장 이른 사례이다. 조선 후기 경상 지역 조각과 조각승들의 활동상을 살필 수 있다는 점, 오늘날까지 원 봉안처에 남아 있다는 점 등에서 미술사적·역사적 가치가 높다. 후령통(喉鈴筒) 등 제작 당시에 함께 납입된 중요한 유물도 17세기 후반 복장 납입 의식을 이해할 수 있는 자료로 꼽힌다.

국가유산청은 이번에 보물로 지정된 「박지원 열하일기 초고본 일괄」을 비롯해 「가평 현등사 아미타여래설법도」, 「임실 진구사지 석조비로자나불좌상」, 「양산 신흥사 석조석가여래삼존좌상 및 복장유물」 등 4건에 대해 지방자치단체, 소유자(관리자) 등과 적극행정의 자세로 협조해 체계적으로 보존·활용해 나갈 계획이다.