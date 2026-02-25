국가유산청, 함평 예덕리 고분군 사적 지정 예고

국가유산청은 전라남도 함평군에 위치한 '함평 예덕리 고분군'을 국가지정문화유산 사적으로 지정 예고했다고 25일 밝혔다.

'함평 예덕리 고분군'은 3세기 후반부터 5세기 전반에 걸쳐 조성된 마한의 대표적인 고분군이다. 1994년부터 시작된 발굴 조사를 통해 다양한 형태와 크기의 사다리꼴 무덤(제형분) 14기와 생활 유구, 출토 유물이 함께 발견됐다.

해당 고분군은 개별 무덤 옆에 새 무덤을 조성하는 수평 확장 방식과 기존 무덤 위에 새 무덤을 조성하는 수직 확장 방식이 함께 나타나는 것이 특징이다.

함평 예덕리 고분군 전경.

한 무덤 안에 여러 기의 매장 시설이 조성된 다장 장법도 띄고 있다. 출토된 매장 시설은 초기 목관묘에서 대형 옹관묘로 변화해가는 과정을 보여준다.

무덤 외에도 주거지 7기, 토기 가마 2기, 경작지 2기, 도랑 모양의 구상 유구 4기 등 당시 사람들의 생활공간을 보여주는 유구도 확인됐다. 특히 의식을 위해 나무기둥을 세웠던 흔적인 '이형토갱' 9기가 발견되어 당시 마한 사람들의 신앙과 사후 세계관을 엿볼 수 있다.

국가유산청은 30일간의 예고 기간 동안 의견을 수렴한 후, 문화유산위원회 심의를 거쳐 사적 지정 여부를 최종 결정할 계획이다.