국가유산청(청장 허민) 제48차 세계유산위원회 회의 준비기획단은 '2026 세계유산 청년전문가 포럼' 및 '제8차 세계유산 현장관리자 포럼' 참가자 공개 모집을 마감했다고 24일 밝혔다. 두 포럼은 오는 7월 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회 회의 연계 행사다.

총 30명의 청년전문가가 참여하는 세계유산 청년전문가 포럼은 지난 달 23일부터 이달 15일까지 전 세계에서 총 5만 6326명이 지원했다. 국가유산청은 유네스코한국위원회, 유네스코 세계유산센터와 협의해 지원 요건 1차 확인 과정을 거친 5234명을 대상으로 심사해 최종 참가자를 선발할 예정이다.

세계유산을 관리하는 현장관리자 100명이 참여하는 제8차 세계유산 현장관리자 포럼은 지난 달 23일부터 이달 22일까지 총 386명이 신청했다.

국가유산청, 제48차 세계유산위원회 연계 포럼 참가자 모집 성료.

이 포럼은 세계유산이 직면한 과제에 대한 지식 공유와 지속가능한 관리 방안 모색을 목표로, 보존·관리 경험이 풍부한 책임자 및 실무 전문가 위주로 지원이 이뤄졌다.

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현장관리자 포럼의 최종 참가자는 국가유산청이 국립문화유산연구원, 유네스코 세계유산센터와 협의해 선발한다.

국가유산청은 이번 두 포럼을 통해 참가자들의 세계유산 분야 역량을 강화하고, 우리나라의 세계유산을 전 세계에 알릴 계획이다.