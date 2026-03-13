김진수 KISIA 회장 "N2SF 실증, 대규모 확대 필요"

"글로벌 보안 기업이 통합·플랫폼화 되고 있다. 이런 흐름에 대응해 국내 보안 기업도 협력·연대할 필요가 있다. 이를 위한 'K-시큐리티' 공동 글로벌 진출 전략이 필요하다"

김진수 한국정보보호산업협회(KISIA) 회장은 13일 가락동 사무실에서 열린 출입기자간담회에서 이같이 밝혔다. 이날 KISIA는 취재진과 상반기 KISIA 간담회를 오찬회 형식으로 열었다. 협회서 김 회장을 비롯해 ▲배중섭 상근부회장 ▲최영철 수석부회장 ▲김민수 수석부회장 ▲정은아 감사 ▲정호준 정책연구단장 ▲박윤현 정보보호정책연구소장 등 임원진이 함께 자리했다.

김 회장은 "방산·원전 등 전략 산업과 연계한 패키지형 해외 진출을 통해 글로벌 시장 경쟁력을 키울 것"이라고 강조하며 국내 보안 기업의 글로벌 진출 전략을 밝혔다.

김진수 KISIA 수석부회장이 기자간담회에서 발언하고 있다.(사진=지디넷코리아)

그는 이어 KISIA가 올해 정부에 제의할 가장 시급한 정책에 대해서는 "환율 급등, 인공지능(AI)발 메모리 가격 급등으로 인해 전반적인 하드웨어 가격이 급상승했다"며 "이에 조달청 및 재정경제부에 물가 변동으로 인한 계약금액 조정이 필요한 상황이라고 요청할 계획"이라고 말했다.

아울러 "국가정보원에서 국가 망 보안체계(N2SF)를 발표했는데, 이를 실제로 적용하기 위한 정부의 정책은 미진한 상황"이라며 "현재 진행 중인 N2SF 실증 사업의 대규모 지원 확대가 필요하다"고 강조했다.

김 회장은 지난 협회 회장단과 올해 달라지는 점에 대해서도 설명했다. KISIA는 자율보안협의체, 정보보호 스타트업 협의체 등 여러 협의체를 산하에 운영하고 있는데, 이 부분에서 변화를 줄 예정이다.

그는 "지난해에는 사실상 모든 협의체를 사무국에서 리드하고 협의체 의장이 참석하는 형태였다"며 "올해는 협의체 의장이 직접 현장 중심의 아젠다를 정하고 회사 인력도 간사로 지정해 운영할 예정이다. 협회 사무국은 지원하는 역할에 한정할 것"이라고 설명했다.

김민수 KISIA 수석부회장이 자기소개를 하고 있다.

정은아 KISIA 감사가 자기소개를 하며 활짝 웃고 있다.

지난달 24일 협회는 정기총회를 거쳐 회장단을 교체한 이후 언론과 소통을 확대하고, KISIA의 활동을 널리 알리겠다고 밝힌 바 있다. 그 일환으로 이번 간담회를 열었다. 이날 김 회장은 취재진 앞에서 회장단을 소개하고, 향후 협회가 추진했으면 하는 정책이나 사업 및 활동에 대한 취재진의 의견을 청취했다.

김 회장은 "정보보호 관련, 산업계가 바라보는 다양한 시각을 협회 차원에서도 함께 공유할 수 있었으면 한다. 향후에도 KISIA는 이같은 소통의 자리를 자주 마련하겠다"면서 "KISIA 사무국 내 회장 집무실 이름을 'K-시큐리티 라운지'로 바꿨다. 언제든 편하게 KISIA 회장을 찾고 라운지처럼 취재진과 소통하는 환경이 조성될 수 있도록 하기 위함"이라고 밝혔다.

KISIA 사무국 내에 위치한 회장 집무실에 'K-시큐리티 라운지'라는 명패가 붙어 있다.(사진=지디넷코리아)

이날 실제 기자가 김 회장의 집무실을 찾았을 땐 '집무실'이나 '회장' 등의 이름이 아닌 'K-시큐리티 라운지'라는 명패가 붙어 있었다.

김 회장은 "언제든 편하게 KISIA를 방문하고, 열려 있는 자세로 취재진의 의견을 청취하기 위한 것"이라며 "오늘 간담회에서 건의된 내용도 회장단과 함께 협회 운영에 반영토록 하겠다"고 말했다.

한편 이날 간담회에서 취재진은 소통 확대, 정보보호 교육 확대 등을 주문했다. 김 회장은 "최영철 수석부회장이 정보보호업계 사이에서 강의·발표에 특화한 분"이라고 소개했다.

최영철 KISIA 수석부회장이 자기소개를 하고 있다.

이에 최 회장도 "복잡해 보이는 정보보호 관련 용어 및 체계를 쉽게 이해할 수 있도록 돕기 위한 교육 프로그램을 마련하겠다"고 밝혔다.