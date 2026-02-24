ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[사진집] 2026년 KISIA 정기총회...김진수 18대 새 회장 취임
산업계 100여명 참석 "잘해봅시다" ...과기정통부와 학회도 참석 민관학 협력 다져
컴퓨팅
입력 :2026/02/24 22:58 수정: 2026/02/24 23:23
김기찬 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
조영철 KISIA 전 회장(왼쪽)과 김진수 신임 회장이 꽃다발을 들고 웃고 있다.
김진수 KISIA 신임 회장(18대)이 건배사를 하고 있다.
이임사를 하고 있는 조영철 KISIA 전임 회장.
취임식을 마친 김진수 KISIA 신임 회장(왼쪽)과 조영철 KISIA 회장이 서로 포옹하고 있다.
축사를 하고 있는 최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책실장.
(왼쪽부터)이정현 한국정보보호학회 부회장, 조영철 KISIA 전 회장, 이해민 조국혁신당 의원, 김진수 KISIA 신임 회장이 이 의원에게 상장을 수여하고 함께 웃어 보이고 있다.
이해민 조국혁신당 의원이 수상 소감을 말하고 있다.
2026 한국정보보호산업협회 정기총회에 참석한 내빈들이 손가락으로 하트 포즈를 취하고 있다.
이상중 한국인터넷진흥원(KISA) 원장(오른쪽)이 이기주 한국CISO협의회 회장과 대화하며 함박웃음을 짓고 있다.
김정삼 법무법인 광장 고문(오른쪽)이 조영철 KISIA 전 회장으로부터 상을 받고 있다.
전임 및 신임 KISIA 회장단. (왼쪽부터) 문성준 KISIA 전 감사, 정은아 수산아이앤티 대표(KISIA 신임 감사), 조영철 SGA솔루션즈 대표(KISIA 신임 수석부회장), 조영철 KISIA 전 회장, 김진수 KISIA 신임 회장, 김민수 LS웨어 대표(KISIA 신임 수석부회장), 배환국 소프트캠프 대표(KISIA 전임 수석부회장).
배환국 KISIA 전 수석부회장이 부회장직을 넘겨주며 그간의 소회를 말하고 있다.
식사 중인 이원태 국민대 특임교수.
이기주 한국CISO협의회 회장이 건배사를 하고 있다.
오경수 KISIA 명예회장(오른쪽)이 김진수 KISIA 신임 회장에게 선물하는 사진을 설명하고 있다.
정은아 수산아이앤티 대표(왼쪽)와 이만희 한남대 컴퓨터공학과 교수가 오경수 명예회장이 설명하는 그림을 주의깊게 보고 있다.
홍진배 정보통신기획평가원 원장이 건배사를 하고 있다.
신용석 토스페이먼츠 CISO(전 사이버안보비서관)가 건배사를 경청하고 있다.
오희국 한양대 컴퓨터공학과 교수(오른쪽)가 수상 후 기념사진을 촬영하고 있다.
(왼쪽부터) 정동섭 휴네시온 대표, 조영철 전 KISIA 회장, 원유재 한국침해사고대응팀협의회 회장이 KISIA 직원들이 조 전 회장에게 헌정하는 영상을 감명 깊게 시청하고 있다.
스마트워치를 확인하고 있는 김창오 정보통신기획평가원 정보보안PM.
휴대폰을 확인하고 있는 이정현 한국정보보호학회 부회장. 이 부회장은 이날 김호원 한국정보보호학회 회장을 대신해 참석했다.
대화 중인 김정삼 법무법인 광장 고문.
윤오준 법무법인 율촌 고문이 따라주는 와인을 받고 있는 조영철 KISIA 전 회장.
장일수 스패로우 대표가 턱을 괴고 시상식을 보고 있다.
김민수 LS웨어 대표(왼쪽)와 이정아 라온시큐어 대표가 식사를 하며 대화를 하고 있다.
건배하는 장일수 스패로우 대표와 양봉열 로그프래소 대표.
구동언 로그프레소 전무가 조영철 KISIA 전 회장으로부터 상장과 꽃다발을 받고 있다.
건배사를 하고 있는 이상중 KISA 원장.
오진영 KISA AI보안산업본부장이 받은 명함을 정리하고 있다.
최영철 SGA솔루션즈 대표가 다른 건배사를 경청하고 있다.
문성준 KISIA 전 감사가 감사직을 내려놓으며 그간의 소감을 밝히고 있다.
와인을 마시고 있는 김태균 펜타시큐리티 대표.
인사를 나누고 있는 최 고 마크애니 대표.
대화 중인 서상덕 S2W 대표.
김기찬 기자
71chan@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
#한국정보보호산업협회 #KISIA #정기총회
