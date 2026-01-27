KISIA, 개인정보보호 관련 기업 실무자 대상 교육 개강

한국정보보호산업협회(KISIA)가 직업능력개발훈련 사업의 일환으로 기업 재직자를 대상으로 한 개인정보보호 관련 맞춤형 실무 교육을 개강한다.

KISIA는 2월부터 개인정보보호 국가인적자원개발컨소시엄 재직자 역량향상 교육을 개강한다고 27일 밝혔다.

국가인적자원개발컨소시엄(컨소시엄)은 고용노동부 및 산업인력공단이 주최하는 교육 사업으로, 공동훈련센터로 지정된 훈련기관이 기업과 협약을 맺고 재직자들을 위한 맞춤형 교육을 제공하는 직업능력개발훈련 사업이다. KISIA는 개인정보보호위원회를 소관부처로 둔 국내 유일 개인정보보호 분야 공동훈련센터로 2022년부터 컨소시엄 사업을 운영하고 있다.

지난해 KISIA는 컨소시엄 교육으로 총892명의 수료생을 배출하며, 목표 인원(668명) 대비 130% 달성이라는 성과를 이뤄냈다. 특히 요구·수요조사를 반영해 개인정보보호 기초부터 실무까지 아우르는 현장 맞춤형 교육 과정을 운영함으로써 참여 기업과 교육생으로부터 높은 만족도를 얻은 바 있다.

한국정보보호산업협회의 2026 개인정보보호 국가인적자원개발컨소시엄 실무 교육 포스터. (사진=한국정보보호산업협회)

올해는 12개 과정을 총 33회 운영해 740명의 교육생을 양성할 계획이다. 교육과정은 개인정보보호 기초부터 실무 과정을 다룬다. AI기본법, 클라우드, 영상정보, 정보보호 인증 등 신기술 대응 특화 과정까지 현장 수요에 맞춰 체계적인 교육과정을 정했다.

특히 4개의 신기술 대응 과정은 실제 기업들이 직면하고 있는 개인정보 처리·활용 리스크를 중심으로 설계되어 업무 현장에서 발생하는 개인정보 활용 사례를 바탕으로 실질적인 대응 방안을 학습할 수 있다.

관련기사

현재 컨소시엄 사무국은 2026년 2월 교육훈련 신청을 접수 중이며 컨소시엄 협약기업으로 등록된 기업들은 재직자 인력 교육 기회를 상시 활용할 수 있다. 협약기업 중 중소기업에 재직 중인 교육생의 교육비는 전액 무료이며 대규모기업 소속 교육생은 교육비의 20%만 자부담하면 수강할 수 있다.

조영철 KISIA 회장은 "최근 AI 활용이 전 산업군으로 확산됨에 따라 개인정보보호 정책방향 또한 규제 대응 중심에서 사전 예방과 관리체계 강화로 변화하고 있는데 이러한 변화의 주역은 단연 전문인력"이라며 "KISIA는 교육원을 중심으로 개인정보보호 담당자가 현장에서 업무에 적용할 수 있는 전문 역량을 갖추도록 지원하는 교육 허브로서 견고히 자리매김하겠다"고 밝혔다.