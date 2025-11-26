KISIA·IITP, '국제 공동 정보보호 R&D 기술·성과교류회' 개최

한국정보보호산업협회(KISIA)는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원(IITP)이 93억원 규모(컨소시엄당 약 27억원, 총 3개 컨소시엄 대상)로 지원하는 ‘사이버보안 국제협력기반기술개발(해외진출 촉진형 R&D)’ 과제의 '2025년도 정보보호 국제공동 R&D 기술·성과교류회'를 서울 서초구 엘타워에서 최근 개최했다고 26일 밝혔다.

해당 과제는 글로벌 사이버보안 시장 수요에 부합하는 기술 개발을 통해 국내 기업의 해외진출 확대를 도모하고자 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 지원을 통해 추진됐다. 주관 연구개발기관인 KISIA가 총괄 관리하며, 국내 공동연구기관의 주도로 해외 협력기관과 공동연구개발을 통해 해외 현지 수요기반형 개발을 통한 사이버보안 시장 진출이 목표다.

'2025년도 정보보호 국제공동 R&D 기술·성과교류회'에 참가한 IITP, KISIA, 학계 관계자들. (사진=한국정보보호산업협회)

국내 공동연구기관은 총 3개 컨소시엄으로 구성됐다. 각 컨소시엄은 선도국인 미국과 신흥국인 인도네시아, 중동을 주요 진출 대상국으로 삼아 민간·공공부문 공급을 추진하고 향후 주변국으로의 진출 확대까지 기대하고 있다.

이날 행사는 과학기술정보통신부, 정보통신기획평가원(IITP), 운영위원회 및 3개 컨소시엄 주관·공동연구개발기관 관계자 67명이 참석했으며, 린벤처스 김영문 부대표의 '2025 글로벌 사이버보안 트렌드'에 대한 키노트 스피치로 막을 열었다.

해외진출 촉진 R&D 과제에 참여 중인 3개 컨소시엄의 발표도 진행됐다. ▲'Private AI 기반 생성형 AI 솔루션 개발' 성과(미국 크립토랩 컨소시엄) ▲'ZT 기반 지능형 통합 보안위협 탐지 및 대응' 기술 개발 현황(엘에스웨어 컨소시엄) ▲'중동시장에 적합한 관리형 사이버보안 시스템 개발' 추진 실적과 향후 계획(지니언스 컨소시엄) 등이다.

발표 이후에는 해외진출지원 운영위원회의 주관으로 그간의 연구추진 경과에 대한 총평과 함께, 컨소시엄 간 기술협력 및 성과 확대 방안에 대한 심도 있는 의견 교류가 진행됐다.

오후부터 진행된 2부 행사에서는 고려대학교, 대구경북과학기술원, 한국전자통신연구원 등 동 사업의 선진공동연구 주관 연구개발기관도 함께 추진 계획과 성과를 공유하고 개선 사항을 논의하며, 향후 발전 방향을 함께 모색하는 자리가 마련됐다.

정보통신기획평가원 김창오 정보보안PM은 “국제표준 동향을 파악하고 국제 연구기관과의 협력을 통해 연구개발과제가 의미 있는 성과를 도출하길 바란다”고 과제 참여기관들을 독려하였다.

KISIA는 해당 과제가 2026년 12월까지 성공적으로 추진될 수 있도록, 향후 해외 온·오프라인 행사 지원 및 수요처 DB 제공 등을 통해 연구개발 성과가 실질적인 해외 수출로 이어질 수 있도록 적극 지원할 예정이다.