중국서 10인승 초대형 '비행 택시' 하늘 날았다

중국 펑페이항공(오토플라이트)이 약 5톤 규모 초대형 전기 수직이착륙기(eVTOL)를 성공적으로 비행시키며 전기 항공기 분야에서 새로운 이정표를 세웠다.

과학 전문 매체 라이브사이언스는 펑페이항공의 초대형 항공기 ‘V5000’이 지난달 중국 장쑤성 쿤산 민간 무인항공기 시험비행 운영기지에서 시험 비행에 성공했다고 12일(현지시간) 보도했다.

펑페이항공이 약 5톤 규모의 초대형 eVTOL를 성공적으로 비행시켰다. (사진=펑페이항공)

V5000은 수직이착륙(VTOL) 모드로 이륙한 뒤 고정익 모드로 전환해 짧은 비행을 수행하고, 이후 다시 VTOL 모드로 전환해 안전하게 착륙했다. VTOL 항공기는 헬리콥터와 유사한 방식으로 작동해 고정익 항공기가 사용하는 활주로 같은 기반 시설 없이도 헬리패드나 기타 좁은 공간에서 이착륙할 수 있다.

V5000에는 여러 변형 모델이 있다. 순수 전기 버전은 최대 250㎞, 하이브리드 동력 버전은 최대 1500㎞까지 비행할 수 있다.

V5000은 여객용과 화물용 두 가지 버전으로 제공된다. 여객용 모델 ‘스카이 드래곤’은 최대 10명의 승객을 태울 수 있으며, 화물용 ‘V5000 매트릭스’는 약 907㎏의 화물을 운송할 수 있다.

두 모델 모두 약 20m 복합 날개를 중심으로 설계됐으며, 3면 공기역학적 구조와 20개의 양력 모터로 추진력을 얻는다. 20개의 모터를 적용한 것은 일부 모터가 고장 나더라도 나머지 모터가 작동해 안정성을 유지하도록 하기 위한 설계다.

현재 여러 기업들이 상업용 항공 택시 서비스에 eVTOL을 도입하는 방안을 검토하고 있다. 예를 들어 미국 조비 애비에이션은 두바이에서 에어택시를 운영하기 위한 6년 독점 계약을 체결했으며, 중국 이항의 EH216-S는 상업용 저고도 관광 비행 승인을 받았다.

조비에비에이션의 수소 전기 항공택시 (사진=조비에비에이션)

다만 경쟁사 기체들은 대부분 4~6인승 도심 이동용으로 설계돼 V5000보다 훨씬 가벼워 단거리 도심 운행에 초점을 맞춘 경우가 많은 반면, V5000은 장거리 지역 간 운송 가능성을 보여주는 것이 특징이다.

관련기사

V5000의 시험 비행 이후 구체적인 인증 일정은 아직 공개되지 않았다. 다만 이 회사의 소형 화물용 eVTOL인 ‘V2000CG’(2톤급)는 이미 중국에서 감항성과 보건•안전 관련 주요 인증을 획득한 상태다.

또한 펑페이항공은 세계적인 배터리 기업 CATL로부터 수억 달러 규모의 대규모 투자를 유치하는 등 재무적 기반도 확보하고 있다고 라이브사이언스는 전했다.