팝마트코리아, 더 몬스터즈·산리오 협업 제품 출시

공식 온라인몰 예약 판매 시작, 오프라인 매장에서도 판매

유통입력 :2026/03/13 11:10    수정: 2026/03/13 11:10

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

팝마트코리아는 자사 IP 더 몬스터즈와 산리오 캐릭터 협업 제품을 13일 출시한다고 밝혔다. 이번 제품은 팝마트코리아 공식 온라인 스토어 예약 판매와 전국 오프라인 매장에서 판매된다.

이번 협업 제품은 ‘더 몬스터즈 X 산리오 캐릭터 시리즈 인형 키링’ 7종과 ‘더 몬스터즈 X 헬로키티 인형’으로 구성됐다. 라부부를 중심으로 한 더 몬스터즈 캐릭터에 헬로키티, 시나모롤, 쿠로미 등 산리오 대표 캐릭터 요소를 적용한 것이 특징이다.

인형 키링 7종은 산리오 캐릭터의 외형과 분위기를 라부부 디자인에 반영한 형태다. 캐릭터 의상은 떼었다 붙일 수 있고 교체도 가능해 이용자가 취향에 따라 스타일을 바꿀 수 있도록 했다.

(사진=팝마트코리아)

함께 출시되는 ‘더 몬스터즈 X 헬로키티 인형’은 헬로키티의 대표 색상인 빨강과 파랑 조합을 반영했다. 얼굴 부분에는 바이닐 소재를, 몸체에는 플러시 소재를 적용해 표정 표현과 촉감을 함께 고려했다고 회사는 설명했다.

관련기사

이 제품 역시 의상과 액세서리 탈부착이 가능하다. 팝마트코리아는 소장성과 놀이 요소를 함께 갖춘 제품으로 기획했다고 밝혔다.

팝마트 측은 이번 협업이 더 몬스터즈와 산리오의 대표 캐릭터를 결합한 제품군이라는 점에 의미를 두고 있다. 판매는 13일부터 공식 온라인 스토어 예약 판매로 시작되며, 전국 오프라인 매장에서도 순차적으로 진행된다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
헬로키티 라부부 산리오 팝마트

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

2조원 규모 국가 GPU 확충 닻 올렸다…'AI 고속도로' 시동

효성 조현준, 호주 ESS 시장 뚫었다…K-전력기기 수출 선봉

"내 취향·의도 딱 아네?"…네이버 쇼핑 AI 에이전트 써보니

기름값 상한제 도입…‘1724원의 약속’ 지켜질까

ZDNet Power Center