‘라부부·크라이베이비’, CJ온스타일서 5분만에 완판

CJ온스타일은 ‘컴온스타일’ 첫날인 17일 오전 11시, 1차 한정 판매(이하 드랍)로 선보인 팝마트 캐릭터 ‘라부부’와 ‘크라이베이비’ 상품이 5분 만에 완판됐다고 17일 밝혔다.

2차 드랍은 17일 오후 8시, ‘라부부 키링’으로 진행된다. CJ온스타일은 행사 기간인 26일까지 매일 오전 11시와 오후 8시, 하루 두 차례 드랍을 이어갈 예정이다.

앞서 오전 10시에 진행된 모바일 라이브 방송에서는 배우이자 라이프스타일 인플루언서 기은세가 출연해 팝마트 캐릭터의 스토리를 소개하고 언박싱을 진행했다. 방송 시작과 동시에 접속자 10만 명이 몰리며 뜨거운 관심을 보였다.

CJ온스타일 사진자료

이날 ‘라부부’와 ‘크라이베이비’뿐 아니라 ‘히로노’ 시리즈도 품절 대란에 올랐다. 특히 방탄소년단(BTS) 뷔가 지난 4일 파리 패션위크 출국길 공항패션에서 착용한 가방에 달았던 히로노 인형은 17일 자정 판매 개시 직후 주문이 몰리며 반나절 만에 품절됐다.

CJ온스타일은 이번 협업을 맞아 제작한 ‘팝마트X서울’ 콘셉트 영상 시리즈도 공개했다. 해당 영상은 팝마트 캐릭터들이 남산타워, 광화문, DDP 등 서울 주요 랜드마크를 방문하는 모습을 담아 SNS 상에서 화제를 모으고 있다.