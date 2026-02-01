라부부 열풍 탄 팝마트, 런던에 유럽 거점 세운다

팝마트가 라부부 등 자사 캐릭터의 인기에 힘입어 유럽 사업을 확대하기 위해 영국 런던에 유럽 본부를 설립한다고 밝혔다. 미국 시장에서의 성공 이후 새로운 성장 시장을 모색하는 전략의 일환이다.

지난달 31일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 팝마트는 향후 1년 동안 유럽에 신규 매장 27곳을 열 예정이다. 이 가운데 최대 7곳은 영국에 들어선다. 영국 정부는 이에 따라 150개 이상의 일자리가 창출될 것으로 내다봤다.

이번 발표는 키어 스타머 영국 총리가 중국을 방문해 양국 간 경제 협력 강화를 추진하는 과정에서 나왔다. 영국 정부 차원 관심 속에 팝마트의 유럽 진출 전략이 공식화된 셈이다.

팝마트에서 판매하는 인형 라부부. (사진=팝마트 코리아 공식 온라인몰 캡처)

외신은 영국을 거점으로 삼은 것이 유럽 시장에 대한 팝마트의 강한 의지를 보여 준다며, 라부부의 글로벌 인기가 확산되면서 지난해 팝마트의 유럽 매출도 빠르게 성장했다고 설명했다. 다만 지난 2025년 상반기 기준 유럽 매출 비중은 3.4% 미만으로, 미주 지역의 16.3%에 비해서는 아직 낮은 수준이다.

팝마트는 유럽 각국의 취향에 맞춘 디자인을 위해 현지 아티스트 채용에도 나서고 있다. 영국, 프랑스, 이탈리아 등 국가별 인스타그램 계정을 통해 채용 공고를 게시하고 있으며, 왕닝 최고경영자(CEO)는 “국가와 지역별로 현지화된 디자인 전략을 통해 다양한 문화권의 글로벌 소비자들에게 브랜드 인지도를 강화하고 있다”고 밝혔다.

팝마트는 2025년 중반 기준 유럽에서 오프라인 매장 18곳을 운영했으며, 이후 코펜하겐과 로마 등 주요 도시에서 최소 8곳의 매장을 추가로 열었다. 해외 매출이 최근 급증하면서 회사의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있다는 평가도 나온다.

다만 라부부 일부 제품이 중고 시장에서 프리미엄 가격에 거래되고 있음에도, 최근 수요 둔화 조짐이 나타난다는 지적도 있다. 이에 따라 라부부 IP의 지속 가능성과 ‘차기 히트 IP’ 창출 여부에 대한 우려가 커지고 있다고 외신은 전했다.

실제로 팝마트 주가는 라부부 열풍이 정점에 달했던 지난해 8월 고점 대비 30% 이상 하락한 상태다.