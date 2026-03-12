세라젬, 디지털 헬스케어 협력 확대…통합 건강관리 서비스 공동 개발

세라젬이 서울 강남 세라젬 서울타운에서 디지털 헬스케어 기업들과 디지털 헬스케어 서비스 고도화를 위한 헬스케어 얼라이언스 업무 협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

협약에는 인공지능(AI) 기반 디지털 바이오마커 분석 기업 딥메디, 비대면 진료 솔루션 기업 솔닥, 근골격계 디지털 헬스케어 기업 에버엑스, 임플라인치과그룹이 참여했다. 참여 기업은 세라젬과 협력해 디지털 기술과 헬스케어 서비스를 결합한 통합 건강관리 서비스를 공동 개발하고, 헬스케어 플랫폼 기반 협력 생태계 구축을 위해 힘을 모은다.

(왼쪽부터) 솔닥 김민승 대표, 딥메디 이광진 대표, 세라젬 조용준 미래전략추진단장, 윤미나 고객경험혁신부문장, 박준용 AX센터장, 에버엑스 윤찬 대표, 임플라인치과그룹 유종균 그룹 대표.(사진=세라젬)

세라젬은 자사 디지털 헬스케어 플랫폼을 중심으로 건강 데이터 기반 헬스케어 서비스와 맞춤형 웰니스 프로그램을 공동 개발하고, 신규 고객 접점 확대와 사업 모델 고도화를 추진할 방침이다.

세라젬은 딥메디와 디지털 바이오마커 기반 건강분석 기술을 바탕으로 건강 데이터 활용 가능성을 검토할 예정이다. 솔닥과는 플랫폼에서 측정한 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 건강관리 서비스와 의료기관 협력 모델을 모색한다. 관련 법령 범위 내에서 서비스 연계 가능성도 살펴볼 예정이다. 에버엑스와는 근골격계 측정 데이터를 활용한 맞춤형 운동 및 관리 프로그램 개발을 추진할 계획이다. 임플라인치과그룹과는 고객 및 임직원 건강 증진을 위한 건강관리 프로그램과 온·오프라인 공동 프로모션도 전개할 계획이다.

세라젬 관계자는 "협약은 다양한 기술 기업과 의료기관 전문성을 결합해 차세대 헬스케어 서비스 개발을 위한 협력 일환"이라며 "헬스케어 얼라이언스를 중심으로 기술과 서비스 분야 파트너십을 지속 확대하고 건강 데이터 기반 헬스케어 서비스를 고도화하겠다"고 밝혔다.