세라젬 'AI 웰니스 홈', CES 전시 디자인 톱20 선정

세라젬은 지난 1월 CES 2026에서 선보인 'AI 웰니스 홈' 전시관이 글로벌 전시 매체 '엑시비터 매거진'이 발표한 'CES 2026 전시 디자인 톱20'에 선정됐다고 11일 밝혔다.

엑시비터 매거진은 글로벌 기업 마케팅 담당자와 전시 산업 종사자가 참고하는 전시·마케팅 매체다. 주요 글로벌 전시회의 전시 디자인과 브랜드 경험을 평가하는 콘텐츠로 유명하다. 세계 최대 규모 전시 마케팅 교육 콘퍼런스 '엑시비터 라이브'를 운영하는 엑시비터 그룹이 발행한다.

엑시비터 매거진은 2014년부터 매년 CES 참가기업 중 전시 디자인 완성도와 관람객 경험, 브랜드 메시지 전달력 등을 평가해 CES 전시 디자인 톱20을 선정해왔다.

글로벌 전시 전문 ‘엑시비터 매거진’이 선정한 CES 2026 전시 디자인 톱20 ‘AI 웰니스 홈’.(사진=세라젬)

세라젬은 이번 평가에서 삼성전자·LG전자·현대자동차 등 국내 대기업은 물론 아마존·웨이모·파나소닉 등 글로벌 기업과 함께 톱20 명단에 이름을 올렸다. 20개 기업 중에서는 15위다.

세라젬은 CES 2026에서 '나를 가장 잘 아는 살아 숨쉬는 집'을 주제로 AI 웰니스 홈을 선보였다. 의료기기 기술을 기반으로 한 헬스케어 기기들이 연결돼 집 전체가 하나의 건강 관리 시스템처럼 작동하는 주거형 헬스케어 모델을 제시했다. 인공지능(AI)이 사용자 생활 패턴과 건강 데이터를 분석해 개인화된 관리 경험을 제공하는 미래 주거 환경을 구현했다.

전시는 헬스케어 기술과 실제 주거공간 설계, 스토리텔링형 콘텐츠를 결합해 집 안에서 건강관리 흐름을 체험하도록 구성했다. '세라체크' 존을 통해 건강 상태 측정부터 데이터 분석, 맞춤형 헬스케어까지 이어지는 데이터 기반 관리 플랫폼 방향성도 제시했다. 세라젬의 7가지 건강 습관을 반영한 7-케어 솔루션을 기반으로 성장기 자녀부터 청장년, 시니어까지 세대별 생활방식과 건강 흐름을 고려한 세대별 라이프스타일 존을 구성해 생활방식과 건강 흐름을 고려한 미래 주거형 헬스케어 모델을 구현했다.

세라젬 관계자는 "CES 2026에서 선보인 AI 웰니스 홈 전시관이 글로벌 전시 전문매거진이 선정한 톱20 전시에 포함되며 공간 기반 헬스케어 비전과 전시 경쟁력을 함께 인정받았다"며 "AI 웰니스 홈 비전을 실제 주거환경과 고객 접점에서 단계적으로 구현하겠다"고 말했다.