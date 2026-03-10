세라젬, 서포터즈 '파우제 뮤즈' 1기 모집

세라젬은 안마의자 '파우제 M 컬렉션' 사용 고객을 대상으로 서포터즈 '파우제 뮤즈'를 모집한다고 10일 밝혔다.

파우제 뮤즈는 파우제 M 컬렉션 사용자들이 일상 속에서 경험하는 휴식과 라이프스타일을 공유하며 브랜드와 소통하는 고객 참여형 서포터즈 프로그램이다.

세라젬은 실제 고객 사용 경험을 기반으로 파우제가 제안하는 휴식 라이프스타일을 자연스럽게 전달하고 고객 접점을 확대해 나간다는 계획이다.

세라젬이 파우제 사용 고객을 대상으로 한 서포터즈 '파우제 뮤즈'를 모집한다. (사진=세라젬)

파우제 뮤즈 1기는 세라젬 홈페이지와 온라인 공식몰에서 16일까지 지원할 수 있다. 총 20명을 선발해 약 3개월 동안 활동한다.

파우제 사용 경험을 바탕으로 휴식 관련 콘텐츠를 제작해 개인 SNS를 통해 공유한다. 세라젬은 고객이 직접 제작한 콘텐츠로 파우제 사용 경험을 다양한 방식으로 소개하며 브랜드 경험을 확산해 나갈 방침이다.

활동 기간 동안 매월 활동비를 제공한다. 우수 활동자에게는 최대 100만원 상당 시상을 진행한다. 이와 함께 뷰티 및 건강 관련 웰컴 기프트도 제공된다.

관련기사

세라젬 관계자는 "고객 실제 사용 경험과 이야기를 통해 파우제가 제안하는 휴식 중심 라이프스타일을 보다 자연스럽게 전달할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 '파우제 M 컬렉션'은 직가열 온열볼을 적용해 차별화된 마사지 경험을 제공하는 프리미엄 안마의자다. 세라젬이 제시하는 7-케어 솔루션 가운데 '휴식' 영역에 해당하는 제품이다.