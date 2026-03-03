세라젬, 독일 'iF 디자인 어워드' 본상 수상

세라젬의 의료기기·안마의자·뷰티기기를 아우르는 4종의 제품이 세계 3대 디자인 대전 중 하나로 꼽히는 독일 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 본상을 수상했다고 3일 밝혔다.

독일 iF 디자인 어워드는 독일 ‘레드닷 디자인 어워드’, 미국 ‘IDEA 디자인 어워드’와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다. 제품, 커뮤니케이션, 패키지, 서비스 등 다양한 부문에서 디자인 혁신성, 사용성, 지속가능성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

세라젬은 이번 수상을 통해 ‘심플 퍼펙션(Simple Perfection)’ 디자인 철학을 기반으로 기능성과 미학, 사용자 경험을 균형 있게 구현한 제품 경쟁력을 다시 한번 인정받았다. 수상작은 ▲메디스파 올인원, 휴식가전 ▲파우제 M8 Fit ▲파우제 M10, 혈액순환 개선 의료기기 ▲셀트론 순환 체어 4종이다.

지난해 출시한 ‘메디스파 올인원’은 이번 iF 디자인 어워드를 통해 글로벌 디자인 어워드에 첫 출품과 동시에 수상하는 성과를 거뒀다. 이 제품은 전문 에스테틱에서 활용되는 5가지 핵심 피부관리 기술을 하나의 기기에 통합한 홈 뷰티 디바이스로, 세라젬의 디자인 철학을 반영한 컴팩트한 디자인과 미니멀한 외관이 높은 평가를 받았다.

안마의자 ‘파우제 M10’은 ‘은은한 품격’ 콘셉트를 적용한 프리미엄 제품이다. 기존 안마의자의 기계적인 이미지를 벗어나 생활 공간과 조화를 이루는 인테리어 오브제로 디자인됐다. 직관적인 터치스크린과 팔걸이 버튼을 적용해 조작 편의성을 높였고, 프리미엄 소재와 안전 센서를 적용해 디자인 완성도와 사용 안정성을 동시에 강화했다.

국내 식약처에서 두 가지 사용목적을 인증받은 가정용 의료기기 ‘셀트론 순환 체어’는 ‘속삭이는 휴식’ 콘셉트를 적용한 라운지 체어형 의료기기로, 휴식과 치료 경험을 동시에 제공하는 것이 특징이다. 의료기기임에도 하나의 인테리어 오브제로도 손색없는 고급스러운 가구형 디자인을 갖춰 기능성과 심미성을 동시에 구현했으며, 착석만으로 혈액순환 개선과 근육통 완화를 돕는다.

세라젬 관계자는 “이번 iF 디자인 어워드 수상은 세라젬이 추구하는 디자인 철학 아래 기능과 디자인, 사용자 경험을 균형 있게 구현해 온 결과”라며 “앞으로도 제품 본연의 가치에 집중하면서 일상 공간 속에서 자연스럽게 사용되는 디자인을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.