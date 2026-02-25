세라젬, 구매 고객에 '세븐 해빗' 도서 전달…건강 철학 공유

세라젬은 이경수 대표이사가 자사 고객에게 감사 메시지가 담긴 엽서와 함께 지난해 본인이 집필한 '세븐 해빗' 도서를 함께 동봉해 발송한다고 25일 밝혔다.

구매 고객에게 전달되는 감사 엽서에는 세라젬이 단순히 제품을 판매하는 기업이 아니라, 일상 속 건강한 습관을 제안하고 실천을 돕는 회사라는 브랜드 철학이 담겼다.

이 대표는 메시지를 통해 세라젬을 선택한 고객에 대한 감사 인사와 더불어 건강 관리는 매일 반복되는 생활 습관에서 시작된다는 점을 강조했다.

이경수 세라젬 대표이사가 집필한 '세븐 해빗(7-Habit)' 도서 (사진=세라젬)

제품 자체보다 지속적인 실천과 생활 속 루틴의 중요성을 전하며 고객 일상 속 변화를 응원하는 의미를 담았다. 세라젬이 지향하는 건강 관리 역시 치료 중심 접근이 아닌, 생활 속에서 자연스럽게 이어지는 습관 형성에 있다고 전했다.

이 대표는 메시지에서 세라젬 역할을 고객이 스스로 건강한 선택을 지속할 수 있도록 돕는 동반자로 정의했다. 제품 사용 경험이 일시적인 체험에 머무르지 않고 일상 속 건강 루틴으로 이어지기를 바라는 뜻을 밝혔다.

함께 제공되는 '세븐 해빗' 도서는 이러한 메시지를 생활 속 실천으로 확장하기 위해 제작됐다. 누구나 일상에서 적용할 수 있는 건강 습관을 중심으로 구성했다. 이경수 대표와 세라젬 웰라이프랩이 공동 집필했다.

도서와 엽서는 모두 '지속 가능한 작은 변화'에서 건강이 시작된다는 공통된 메시지를 담고 있다.

세라젬은 제품 설치 이후를 고객 여정의 '시작'으로 정의하고 있다. 의료기기 기반 기술력에 더해 건강 콘텐츠와 철학을 함께 제공함으로써, 고객이 일상 속에서 지속 가능한 건강 습관을 형성하도록 돕는 장기적 관계를 구축해 나간다는 계획이다.

세라젬 관계자는 "고객에 감사를 전하면서 세라젬이 지향하는 '건강한 습관 중심의 라이프케어' 철학을 전달하기 위한 것"이라며 "앞으로도 제품을 넘어 고객의 일상 속 건강한 변화에 동행하는 브랜드로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.