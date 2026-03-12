야마하뮤직, USB 컨트롤러 'CC1' 출시

음향 전문기업 야마하뮤직코리아는 창작자 제작 과정을 간소화하고 직관적인 컨트롤을 지원하는 USB 컨트롤러 'CC1'을 출시한다고 12일 밝혔다.

CC1은 음악 프로듀서부터 유튜버, 스트리머, 엔지니어까지 PC 기반 환경에서 작업하는 창작자를 위해 설계된 올라운드 컨트롤러다.

USB 컨트롤러 'CC1' (사진=야마하뮤직코리아)

10비트 해상도를 갖춘 100mm 모터 페이더는 전문 음악 제작 소프트웨어에서 요구하는 정밀한 실시간 조정과 섬세한 사운드 구현력을 지원한다. AI 노브와 4개 멀티 기능 노브를 통해 즉흥적인 파라미터 수정과 효율적인 설정 탐색이 가능하다.

엘가토 '스트림 덱' 소프트웨어와 통합되는 LCD 키 12개를 탑재했다. 워크플로우에 맞춰 기능을 자유롭게 커스터마이징할 수 있다. 바디는 일체형으로 설계했다.

가격은 59만9천원이다. 향후 업데이트를 통해 야마하 USB 오디오 인터페이스 및 믹서 하드웨어와 통합될 예정이다.

김태민 야마하뮤직코리아 오디오영업팀 팀장은 "CC1은 엘가토 스트림 덱과의 결합을 통해 작업 편의성과 속도를 끌어올려 창작자가 최고의 작업 결과물을 도출할 수 있도록 돕는 도구가 될 것"이라고 말했다.