야마하뮤직, 일렉트릭 기타 '퍼시피카' 2종 출시

음향 전문기업 야마하뮤직코리아는프리미엄 일렉트릭 기타 '퍼시피카' 시리즈 신제품 2종을 출시했다고 29일 밝혔다.
퍼시피카 시리즈는 로스앤젤레스 커스텀 샵 협업으로 처음 개발됐다. 신제품은 싱글 컷어웨이 옵션을 새로 도입해 코드와 리듬 연주에서 자신만의 색깔을 표현하고자 하는 기타리스트들에게 더욱 현대적인 연주 가능성을 제시한다.
오디오 엔지니어링 기업 루퍼트 니브 디자인스와 협업해 만든 '리플렉톤' 픽업을 탑재했다. 폭넓은 표현력과 균형 잡힌 사운드를 제공해, 전문 세션 연주자부터 다재 다능한 기타를 찾는 연주자까지 모두를 만족시키는 최적의 톤을 만들어 낼 수 있다.
관련기사
- 야마하뮤직, 포터블 스피커 '스테이지파스 100BTR MK2' 출시2025.12.22
- 야마하뮤직, 콘덴서 마이크 'YCM705' 출시2025.09.25
- 야마하뮤직코리아, 스즈키 카즈나리 신임 대표 선임2025.05.24
- 야마하뮤직, 홍대 롤링홀 30주년 후원2025.02.05
야마하 어쿠스틱 디자인 기술을 통해 설계된 새로운 바디 구조는 한층 깊이 있는 울림과 균형 잡힌 톤을 완성했다. 인체공학적으로 개선된 바디 컨투어 공정과 새롭게 설계된 넥 조인트를 적용했다.
신제품은 연주자 숙련도와 니즈에 따라 두 가지 모델로 출시된다. 프로페셔널 모델 PACP11S은 329만원, 스탠다드 플러스 모델 PACS+11S는 159만원이다.