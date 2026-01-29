야마하뮤직, 일렉트릭 기타 '퍼시피카' 2종 출시

음향 전문기업 야마하뮤직코리아는프리미엄 일렉트릭 기타 '퍼시피카' 시리즈 신제품 2종을 출시했다고 29일 밝혔다.

퍼시피카 시리즈는 로스앤젤레스 커스텀 샵 협업으로 처음 개발됐다. 신제품은 싱글 컷어웨이 옵션을 새로 도입해 코드와 리듬 연주에서 자신만의 색깔을 표현하고자 하는 기타리스트들에게 더욱 현대적인 연주 가능성을 제시한다.

퍼시피카 신규 모델 (사진=야마하뮤직코리아)

오디오 엔지니어링 기업 루퍼트 니브 디자인스와 협업해 만든 '리플렉톤' 픽업을 탑재했다. 폭넓은 표현력과 균형 잡힌 사운드를 제공해, 전문 세션 연주자부터 다재 다능한 기타를 찾는 연주자까지 모두를 만족시키는 최적의 톤을 만들어 낼 수 있다.

야마하 어쿠스틱 디자인 기술을 통해 설계된 새로운 바디 구조는 한층 깊이 있는 울림과 균형 잡힌 톤을 완성했다. 인체공학적으로 개선된 바디 컨투어 공정과 새롭게 설계된 넥 조인트를 적용했다.

신제품은 연주자 숙련도와 니즈에 따라 두 가지 모델로 출시된다. 프로페셔널 모델 PACP11S은 329만원, 스탠다드 플러스 모델 PACS+11S는 159만원이다.