야마하뮤직, 포터블 스피커 '스테이지파스 100BTR MK2' 출시

음향 전문기업 야마하뮤직코리아는 공연과 행사 현장에서 소리를 증폭해 전달하는 포터블 PA 시스템인 '스테이지파스 100BTR MK2'를 출시한다고 22일 밝혔다.

스테이지파스 100BTR MK2는 휴대성과 기능성을 한층 강화한 포터블 스피커다. 내장 배터리를 탑재해 최대 6시간까지 사용 가능하다. 가볍고 견고한 설계로 이동이 잦은 환경에서도 부담 없이 활용할 수 있다.

이번 mkII 모델은 기존 1세대 대비 기능을 대폭 확장했다. USB 재생·녹음·스트리밍 기능을 새롭게 지원하며, 충전 방식도 USB-C 기반으로 변경됐다. 스마트폰이나 노트북 충전기 등 범용 어댑터를 사용할 수 있다.

스테이지파스 100BTR MK2 (사진=야마하뮤직코리아)

블루투스 연결을 통해 스마트 기기와 무선으로 음원을 재생할 수 있으며, USB-C 포트를 활용해 PC나 스마트폰과 직접 연결도 가능하다. 복잡한 설정 없이 재생, 녹음, 라이브 스트리밍까지 간편하게 진행할 수 있어 콘텐츠 제작 환경에도 적합하다.

사운드 성능 역시 강화됐다. 동축 스피커 구조와 고효율 클래스-D 앰프를 적용해 작은 크기에서도 선명하고 힘 있는 출력을 구현한다. 음의 전달력이 뛰어나 거리 공연이나 소규모 공간에서도 안정적인 사운드를 제공한다.

거리 공연 연주자와 소규모 공연·이벤트 기획자, 콘텐츠 제작자는 물론 간편한 PA 시스템이 필요한 일반 사용자에게도 적합한 모델이다. 권장 소비자 가격은 69만원이다. 전국 야마하 공식 대리점에서 구매할 수 있다.

김태민 야마하뮤직코리아 오디오영업팀장은 "합리적인 가격에 버스킹, 녹음과 스트리밍 기능까지 더해 활용 범위를 넓힌 제품"이라며 "작은 크기에서도 선명한 사운드를 구현해 어떤 공간이든 손쉽게 공연장으로 바꿔줄 것"이라고 말했다.