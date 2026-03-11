구자균 LS일렉 회장, 배터리 열공 모드…"EV아닌 ESS·AIDC가 주인공"

구자균 LS일렉트릭 회장이 11일 오후 서울 강남구 코엑스에서 열린 '인터배터리 2026' 행사장에 참석해 직접 부스를 둘러보며 배터리 업황을 점검했다.
구자균 LS일렉트릭 회장은 LS 계열사 부스를 먼저 둘러본 뒤 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 순으로 부스 투어를 진행했다. 현장에서는 각사 담당 임원들에게 질문을 이어가며 높은 관심을 보였다.
투어를 마친 소감을 묻는 기자의 질문에 구 회장은 "작년과 비교해 자동차가 아닌 에너지저장장치(ESS)와 데이터센터 관련 제품이 많이 늘어난 것을 보니 바뀐 트렌드가 실감이 난다"며 "우리나라가 배터리 강국인 만큼 기술 발전이 더 빠르게 이뤄지면 될 것 같다"고 답했다.
인상 깊은 제품에 대해서는 전고체 배터리를 꼽았다. 구 회장은 "삼성SDI의 전고체 배터리가 내년에 상용화된다고 해서 기억에 남는다"며 "원래는 고급자동차에 들어간다 했었지만 피지컬 AI가 올해 CES에서 뜨기도 했고, 휴머노이드 로봇은 힘도 세고 오래가는 배터리가 필요하니 전고체 배터리도 더욱 주목받는 것 같다"고 말했다.
LS일렉트릭도 '피지컬AI' 시장도 눈여겨 보고 있다. 구 회장은 "피지컬 AI와 관련해서직접 사업을 하는 것은 없지만, 간접적으로는 서버와도 연관이 있다"며 "또 자회사 LS티라유텍에서 물류 이송 로봇을 개발하고 있으며, 휴머노이드보다는 자율이동로봇(AMR)을 열심히 하고 있다"고 설명했다.
LS티라유텍은 현대차그룹이 주도하는 '모베드 얼라인언스'에 참여하며 국내 피지컬AI 생태계에 합류했다.
한편, 3년 연속 인터배터리를 참관해 온 구자은 LS회장은 올해는 인터배터리 현장을 찾지 않았다.