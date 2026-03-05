LS티라유텍, 현대차 '모베드'와 제조 자동화 협력

스마트팩토리 전문기업 LS티라유텍은 현대차그룹 로보틱스랩의 로보틱스 확대 전략과 연계해 차세대 로봇 기반 제조 자동화 시장 공략에 나선다고 5일 밝혔다.

회사는 전날 서울 코엑스에서 개막한 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)에서 '모베드 얼라이언스'에 참여했다. 현대차그룹 로보틱스랩이 개발한 모바일 로봇 플랫폼 '모베드'를 제조 현장에 적용하기 위한 협력에 돌입한다.

LS티라유텍은 생산 현장에 최적화된 모베드 기반 물류 이송 로봇을 개발해 공급할 계획이다. 상반기 중 실제 제조 공장을 대상으로 개념검증(PoC)을 진행한다. 주행 안정성과 협소 공간 기동성, 공정 간 물류 이송 적합성을 집중 검증해 복잡한 생산 동선과 다양한 바닥 환경에서도 안정적으로 운영 가능한지 실증할 예정이다.

하반기에는 모베드 전용 탑모듈을 양산할 계획이다. 공정 특성에 따라 다양한 모듈을 탑재할 수 있도록 설계해 자동차, 반도체, 2차전지 등 주요 산업군으로 확장이 가능할 전망이다. 공정 데이터와 연동되는 자율 이송 시스템으로 발전시켜 제조 현장 자동화 수준을 한 단계 끌어올린다는 구상이다.

사업은 LS티라유텍 로봇 전문 자회사 티라로보틱스를 비롯한 계열사와 협력해 하드웨어 설계, 제어 기술, 공장 자동화 시스템 연계를 통합 개발하는 방식으로 추진된다.

LS티라유텍은 기존 MES 중심 스마트팩토리 구축 역량에 로보틱스를 결합해 소프트웨어 기반 공정 관리와 물리적 자동화를 아우르는 통합 솔루션 기업으로 도약하고, 현대차그룹 로보틱스랩와의 전략적 파트너십을 한층 강화한다는 방침이다.

회사 관계자는 "제조업 생산성 혁신은 데이터 기반 공정 최적화와 로보틱스 자동화 결합이 핵심"이라며 "그룹 차원 기술 역량을 총결집해 제조 현장 디지털 전환을 넘어 물리적 자동화까지 통합하는 차세대 제조 혁신 모델을 구현하겠다"고 말했다.