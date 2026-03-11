코오롱인더, ISPA EXPO 참가…냉감 매트리스 원단 시장 공략

코오롱인더스트리가 냉감 기능성과 친환경 소재를 결합한 프리미엄 원단을 앞세워 글로벌 침구 시장 공략에 나섰다.

코오롱인더스트리(대표 허성)는 10일부터 12일까지 미국 올랜도 오렌지 카운티 컨벤션센터에서 진행되는 세계 최대 규모 침대 산업 박람회 ‘ISPA EXPO 2026’에 글로벌 섬유 기업인 렌징그룹과 함께 참가했다고 11일 밝혔다.

ISPA EXPO는 국제수면협회가 2012년부터 시작한 세계 최대 규모의 침구 산업 박람회로 올해는 매트리스, 침구, 수면 제품 분야 약 220개 브랜드가 참가했다.

코오롱인더스트리는 이번 전시에서 글로벌 재생 셀룰로오스 섬유 기업인 오스트리아 렌징그룹과의 파트너십을 바탕으로 양사가 공동 개발한 프리미엄 매트리스 원단을 선보인다.

렌징그룹 ‘ISPA EXPO 2026’ 부스 전경 (사진=코오롱인더)

양사가 전시하는 원단은 포르페의 냉감 기술과 텐셀의 천연 라이오셀 섬유가 결합된 차세대 프리미엄 매트리스 원단 ‘텐셀포르페’다. 자연 유래의 부드러운 촉감과 우수한 수분 조절 기능을 동시에 구현해 한층 향상된 쾌적성과 기능성을 제공한다.

관련기사

포르페는 코오롱인더스트리가 자체 개발한 기능성 냉감섬유로, 피부 접촉 시 체온을 약 3~6도 낮추는 냉감 성능이 특징이다. 텐셀은 렌징그룹의 대표 섬유 브랜드로, 지속가능한 목재를 원료로 하는 라이오셀 섬유로 이뤄져 자원 효율성과 우수한 착용감을 갖췄다는 것이 회사 측 설명이다.

코오롱인더스트리 관계자는 “코오롱인더스트리는 세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 글로벌 섬유 기업 렌징그룹과의 파트너십을 지속 추진해 왔다”며 “프리미엄 냉감섬유 브랜드 ‘포르페’를 기반으로 글로벌 프리미엄 침구 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.