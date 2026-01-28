코오롱인더, 글로벌 평가사 에코바디스 'ESG' 골드 등급 획득

코오롱인더스트리(대표 허성)는 글로벌 ESG 평가기관인 에코바디스가 실시한 2025년 지속가능성 평가에서 골드 등급을 획득했다고 28일 밝혔다.

에코바디스는 전 세계 185개국 약 15만개 기업을 대상으로 ESG 평가를 수행하고 있다. 최근 글로벌 기업들이 파트너사 선정 및 유지 과정에서 에코바디스 평가 결과를 핵심적인 의사결정 기준 중 하나로 활용하고 있다는 설명이다.

에코바디스 골드 등급은 참여 기업 중 상위 5% 기업에만 부여된다. 코오롱인더스트리는 환경, 노동·인권, 윤리, 지속가능 조달 등 전 부문에서 높은 평가를 받아 상위 2% 성적으로 골드 등급을 획득했다.

코오롱인더스트리는 SBTi를 통한 2050년 넷제로 목표 수립, 관리 프로세스 고도화, 공급망 ESG 리스크 관리, 연결 기준 온실가스 배출량 공개 등 정책·활동·실적 전반에서 ESG 경영 강화를 위해 노력해 왔다.

지난해 11월에는 한국ESG기준원 기업 ESG 평가에서 2년 연속 A등급을 받았으며, 같은 해 12월에는 탄소정보공개프로젝트(CDP) 기후변화 부문에서 최고 등급인 A등급을 획득했다.

코오롱인더스트리 관계자는 “이번 에코바디스 골드 등급 획득은 ESG 경영 강화를 위한 전사적 노력의 결과”라며 “앞으로도 ESG 경영을 한층 강화해 글로벌 기준에 부합하는 지속가능한 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.